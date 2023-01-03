https://sputniknews.com.tr/20230103/istanbulda-sis-etkisini-surduruyor-bazi-vapur-seferleri-yapilamadi-arac-trafigi-yogunlasti-1065317397.html
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı
Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T08:14+0300
2023-01-03T08:14+0300
2023-01-03T08:15+0300
istanbul
istanbul boğazı
istanbul boğazı
sis
multimedya
fotoğraf
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İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
istanbul
istanbul boğazı
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, фото, fotoğraf
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, фото, fotoğraf
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı 08:14 03.01.2023 (güncellendi: 08:15 03.01.2023) Abone ol
Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
© AA İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
© AA
Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
© AA
Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
© AA / Kadir Kemal Behar
İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.
Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.