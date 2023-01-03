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İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı
Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul boğazı
istanbul boğazı
sis
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İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, фото, fotoğraf
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis, фото, fotoğraf

İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı

08:14 03.01.2023 (güncellendi: 08:15 03.01.2023)
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Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
© AAİstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu. - Sputnik Türkiye
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© AA
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
© AA

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

© AA

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ver Çubuklu-Sarıyer (Arabalı) seferlerimiz yapılamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

© AA / Kadir Kemal Behar

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Kadir Kemal Behar

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

© AA / Muhammed Gencebay Gür

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Muhammed Gencebay Gür

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.

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