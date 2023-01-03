İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor: Bazı vapur seferleri yapılamadı, araç trafiği yoğunlaştı

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Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.