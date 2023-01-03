https://sputniknews.com.tr/20230103/guney-koreden-abartili-reklam-yapan-teslaya-22-milyon-dolar-ceza-1065349672.html

Güney Kore’den 'abartılı' reklam yapan Tesla’ya 2.2 milyon dolar ceza

Güney Kore’den 'abartılı' reklam yapan Tesla’ya 2.2 milyon dolar ceza

Güney Kore’nin, Elon Musk’un kurucusu olduğu ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla’ya 'abartılı' reklam nedeniyle 2.2 milyon dolar ceza kestiği bildirildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T23:26+0300

2023-01-03T23:26+0300

2023-01-03T23:26+0300

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Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Tesla tarafından Ağustos 2019’da yayımlanan reklamlarda, aracın şarj olma hızına, sürüş menziline ve yakıt tasarrufuna ilişkin verilen bilgilerin 'abartılı' olduğuna karar verdi.Reklamda belirtilen ifadelerin, aracın yalnızca şehir içinde ve ortalama bir sıcaklıkta katettiği mesafe için 'mümkün' olabileceğini bildiren FTC, farklı şartlar altında alınan mesafenin daha kısa olduğuna işaret etti.Ayrıca, Tesla’nın süper şarj cihazlarının arabaları 15 veya 30 dakikada 'kilometrelerce yol alabilecek kadar' şarj edebileceğine ilişkin reklam verilerinin 'en iyi koşullar altında' sağlanabileceği ancak normal koşullarda elde edilemeyeceği kaydedildi.Tesla, FTC tarafından geçen yıl şubat ayında açılan soruşturmanın ardından şirketin Güney Kore web sitesinde yayımlanan reklamını değiştirmişti.Bunun yanı sıra FTC, Tesla’nın ürün iptali konusunda tüketicilere yeterli bilgi sağlamadığı için Elektronik Ticaret Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete Güney Kore para birimiyle 1 milyon won ek ceza vereceğini bildirdi.FTC verileri, Tesla’nın 2020’nin ilk yarısında Güney Kore elektrikli araç piyasasında yüzde 43.3’lük paya sahip olduğunu gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/surucusu-uyuyan-tesla-15-dakika-boyunca-polisten-kacti-1065312134.html

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