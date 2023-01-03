https://sputniknews.com.tr/20230103/surucusu-uyuyan-tesla-15-dakika-boyunca-polisten-kacti-1065312134.html
Sürücüsü uyuyan Tesla 15 dakika boyunca polisten kaçtı
Sürücüsü uyuyan Tesla 15 dakika boyunca polisten kaçtı
Almanya’da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T00:52+0300
2023-01-03T00:52+0300
2023-01-03T00:52+0300
yaşam
tesla
sürücü
almanya
otopilot
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü polislere yanıt vermedi. Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında 'uyuşturucu etkisi altındaymış' gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.
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tesla, sürücü, almanya, otopilot
tesla, sürücü, almanya, otopilot
Sürücüsü uyuyan Tesla 15 dakika boyunca polisten kaçtı
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Almanya’da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu.
Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü polislere yanıt vermedi. Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.
Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında 'uyuşturucu etkisi altındaymış' gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.
Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.