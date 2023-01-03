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https://sputniknews.com.tr/20230103/giyim-sanayicileri-durgunluga-karsi-ozel-kur-korumasi-istiyor-1065318955.html
Giyim sanayicileri, durgunluğa karşı ‘özel kur’ koruması istiyor
Giyim sanayicileri, durgunluğa karşı ‘özel kur’ koruması istiyor
Artan maliyetler ve daralan dış taleple rekabette zorlanan giyim ve tekstil sanayicileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘özel kur’ istiyor. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T09:49+0300
2023-01-03T09:49+0300
ekonomi
türkiye
hazır giyim
döviz
döviz kuru
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Dolar kuru 18,70 civarında tarihin en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Geçen sene büyük dalgalanmaların görüldüğü dolar kuru bu aralar kamunun müdahaleleriyle dar bir bantta seyrediyor. Ancak ihracatçılar, döviz kurunun artması gerektiğini savunuyor.Rakip ülkelerle rekabette zorlanmaya başlayan giyim sanayicileri, bu yıl daha fazla hissedilmesi beklenen durgunluk nedeni ile çözüm arayışına girdi.Nasıl Bir Ekonomi’den Yener Karadeniz’in haberine göre geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile bir araya gelen sektör temsilcileri, ihracatçı için ‘özel kur’ koruması talep etti.Söz konusu teklif, firmaların ihracat gelirlerinin işçilik ve enerji maliyetlerine denk gelen yüzde 50’lik kısmının yüksek kurdan faydalanması üzerinden şekillendi.‘Enerji maliyetimiz rakiplerin üç katı’Toplantıya katılan isimlerden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ”Enflasyonu kontrol altına almak için dövizi bu seviyede tutma konusunda haklı olabilirler elbette ama ihracatçıyı da yaşatmak lazım. Verimli bir görüşme oldu, değerlendireceklerini, çalışacaklarını söylediler” dedi.Enerji maliyetlerinin, rakiplerinin üç katı olduğunu belirten Öksüz şunları söyledi: “Bizim yakın coğrafya avantajımız var ama o da bir yere kadar. Daha yüksek fiyata satabiliyoruz ama bunun da bir sınırı var. Bu süreçte işçi çıkarma bir miktar daha artabilir. Bu noktada enerji maliyetlerindeki düşüşün devam etmesi önemli.”
https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html
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türkiye, hazır giyim, döviz, döviz kuru
türkiye, hazır giyim, döviz, döviz kuru

Giyim sanayicileri, durgunluğa karşı ‘özel kur’ koruması istiyor

09:49 03.01.2023
© AAGiyim- Kıyafet
Giyim- Kıyafet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Artan maliyetler ve daralan dış taleple rekabette zorlanan giyim ve tekstil sanayicileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘özel kur’ istiyor.
Dolar kuru 18,70 civarında tarihin en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Geçen sene büyük dalgalanmaların görüldüğü dolar kuru bu aralar kamunun müdahaleleriyle dar bir bantta seyrediyor. Ancak ihracatçılar, döviz kurunun artması gerektiğini savunuyor.
Rakip ülkelerle rekabette zorlanmaya başlayan giyim sanayicileri, bu yıl daha fazla hissedilmesi beklenen durgunluk nedeni ile çözüm arayışına girdi.
Nasıl Bir Ekonomi’den Yener Karadeniz’in haberine göre geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile bir araya gelen sektör temsilcileri, ihracatçı için ‘özel kur’ koruması talep etti.
Söz konusu teklif, firmaların ihracat gelirlerinin işçilik ve enerji maliyetlerine denk gelen yüzde 50’lik kısmının yüksek kurdan faydalanması üzerinden şekillendi.

‘Enerji maliyetimiz rakiplerin üç katı’

Toplantıya katılan isimlerden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ”Enflasyonu kontrol altına almak için dövizi bu seviyede tutma konusunda haklı olabilirler elbette ama ihracatçıyı da yaşatmak lazım. Verimli bir görüşme oldu, değerlendireceklerini, çalışacaklarını söylediler” dedi.
Enerji maliyetlerinin, rakiplerinin üç katı olduğunu belirten Öksüz şunları söyledi: “Bizim yakın coğrafya avantajımız var ama o da bir yere kadar. Daha yüksek fiyata satabiliyoruz ama bunun da bir sınırı var. Bu süreçte işçi çıkarma bir miktar daha artabilir. Bu noktada enerji maliyetlerindeki düşüşün devam etmesi önemli.”
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