https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Yeni yılın ilk iş gününde dolar 18.71 bandında, euro ise 20.03 liradan işlem görüyor. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T09:31+0300
2023-01-02T09:31+0300
2023-01-02T09:31+0300
ekonomi
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euro
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Dolar 18,71 işlem görüyor. Euro/TL ise 20,03 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1823 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1097 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1816 lira,Yarım altın 3653 lira,Cumhuriyet altını 7279 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221230/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065206887.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Yeni yılın ilk iş gününde dolar 18.71 bandında, euro ise 20.03 liradan işlem görüyor.
Dolar 18,71 işlem görüyor. Euro/TL ise 20,03 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1823 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1097 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 1816 lira,
Yarım altın 3653 lira,
Cumhuriyet altını 7279 liradan el değiştiriyor.