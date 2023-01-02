https://sputniknews.com.tr/20230102/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065281871.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Yeni yılın ilk iş gününde dolar 18.71 bandında, euro ise 20.03 liradan işlem görüyor. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T09:31+0300

2023-01-02T09:31+0300

2023-01-02T09:31+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg

Dolar 18,71 işlem görüyor. Euro/TL ise 20,03 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1823 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1097 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1816 lira,Yarım altın 3653 lira,Cumhuriyet altını 7279 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221230/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065206887.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar