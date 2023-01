https://sputniknews.com.tr/20230103/fenerbahce-deplasmanda-fraport-tav-antalyasporu-maglup-etti-1065350257.html

Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T23:42+0300

2023-01-03T23:42+0300

2023-01-03T23:55+0300

spor

antalyaspor

fenerbahçe

süper lig

spor toto süper lig

hakem

var

video yardımcı hakem (var)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065350498_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_719604a3b64a499ed73f1d7091fb9f40.jpg

10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.11. dakikada Ferdi'nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Antalyaspor'un golü 14. dakikada geldi. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-020. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı'nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.İkinci yarı55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-162. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-270. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.'Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Son dakikada rakibin attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı" dedi.Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, öngördükleri gibi zor bir maç olduğunu söyledi. Antalyaspor'un organize bir takım olduğunu ifade eden Jesus, rakiplerinin harika oyuncularının bulunduğunu ve ilk yarıda kendilerine zorluklar yarattıklarını kaydetti.İkinci yarıda oyunlarını daha yukarıya çektiklerini dile getiren Jesus, "Saha şartlarına adapte olamadık. Saha şartları futbol oynanması zor, futbol için elverişli değildi. İki takım da olumsuz etkilendi. Onların da teknik anlamda iyi futbolcuları var. Bu saha şartları utanç verici. Böyle sahada maçların oynanmaması gerekiyor. Galip ayrılmayı bildik" dedi.Karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar olduğunu kaydeden Jesus, "3-1'i yakaladığımız pozisyonda golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Penaltı doğru karardı. Son dakikada rakibin attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1'i yakalasaydık maçı zaten orada bitirecektik" diye konuştu.Önlerindeki Galatasaray maçının bütün maçlar gibi 3 puan değerinde olduğunu aktaran Jesus, "Galatasaray'a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Ama bugün oynadığımız Antalyaspor'a da saygı duyuyorum. Benim için özel maç yok. Real Madrid'e, Barcelona'ya karşı da oynadım. Her maça 3 puan gözüyle bakıyorum. Galatasaray maçı da 3 puan değerinde ve biz o puanları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.'VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler'Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi" dedi.Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.Sahanın durumundan dolayı oyun anlayışını değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Şahin, önde bastıklarını ve ilk yarıda bu sistemde başarılı olduklarını kaydetti.İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin baskılı oynadığına dikkati çeken Şahin, "Çıkamadık, yorulduk ama maçtan kopmadık. 90. dakikada attığımız golde hakem ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Hakeme sordum bana 'ilk pozisyon' yanıtını verdi. Bazıları o futbolcuya aktif bazıları pasif diyecek" dedi.Bir gazetecinin "Son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlemek ister miydiniz?" sorusu üzerine Şahin, "VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek bir insan değilim. Takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. VAR kayıtlarını dinlesem bile puan vermeyecekler. O kamuoyunun takdiri. Üzgünüm. Bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Ligdeki yolculuklarının zor olduğunun farkında olduklarını aktaran Şahin, "Kolay bir sezon olmayacak. Ligdeki şartlar ortada. Ben takımımın mücadelelerinden dolayı gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor. Değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Korktuğumdan değil. Çıkarım Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan geri gelmeyecek. Gelmesi imkansız. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen açıkçası sorguluyorum" dedi.Antalyaspor'dan paylaşım: Adaletin olduğu 'paralel evrende' maç sonucu; takımımız Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıKırmızı-beyazlıların sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Adaletin olduğu 'paralel evrende' maç sonucu: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı" ifadeleri yer aldı.Galatasaray'dan açıklama: Tuz koktuGalatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Antalyaspor maçının 90+8. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.Maçta 90+8. dakikada Antalyaspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla karara tepki gösterildi.Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı Fenerbahçe. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230103/galatasaray-tum-tartismali-pozisyonlarin-kaydinin-aciklanmasini-istiyoruz-1065346598.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalyaspor, fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, hakem, var, video yardımcı hakem (var)