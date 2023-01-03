https://sputniknews.com.tr/20230103/galatasaray-tum-tartismali-pozisyonlarin-kaydinin-aciklanmasini-istiyoruz-1065346598.html

Galatasaray: Tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz

Galatasaray: Tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ve 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçındaki... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T21:40+0300

2023-01-03T21:40+0300

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galatasaray

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan VAR kayıtları sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. 'Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 'şeffaflık ilkesi' gereği, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz" denildi.Açıklamada, Sivasspor maçındaki tüm tartışmalı tüm pozisyonların VAR kayıtlarının açıklanmasının istendiği vurgulanarak, şu görüşler aktarıldı:Atılan adım dolayısıyla TFF'ye teşekkür de edilen açıklamada, "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteri." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230103/tff-sivasspor-galatasaray-macindaki-var-kayitlarini-acikladi-1065335787.html

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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), var