'Elon Musk, satın aldığı markayı kötüleme pahasına ifşaatlarla süper kahraman olmak istiyor'

“Medya sahipliği konusunu önümüzdeki yıllarda daha fazla tartışacağız. Buradaki asıl sorun bütün dünyanın tek bir merkezi platformda toplanmış olması. Bütün dünya tek bir yerde toplanıyor ve onun sahipliği konusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz özellikle Ukrayna-Rusya savaşında Twitter veya Amerikan sosyal medya platformlarının aslında bir ülkesi olduğunu da hatırladık. Daha önce ülkesiz gibi görünüyorlardı. Ama onların da dünyanın bir kutbunda yer aldıklarını gördük. İnternetin kurucu babaları buna uzun zamandır itiraz ediyordu. ‘Biz interneti bütün insanlar tek bir platformda toplansın diye değil, merkezler dağılsın, daha merkeziyetsiz bir idealde yükselsin diye icat etmiştik, amacımız buydu. Şu anda ise internet herkesin 4-5 kutuda toplandığı bir yer haline geldi. Bu hepten yanlış' diyorlar. Bir kişinin sahibi olmasına bakarsak diğerinin avantajı, Twitter’ın daha önce Twitter’dan başka bir işi yoktu. Yani dünyanın başka bir yerinde Twitter’ın başka işler yapan bir şirketi yoktu. Elon Musk’ın ise dünyanın her yerinde elektrikli arabadan tutun uzay araştırmalarına, beyne çip yerleştirmeye kadar dünyanın bütün devletleriyle çıkar ilişkisine girebileceği pek çok işi var. Amerika’nın liberal kanadından Jeff Bezos daha Twitter’ı almaya niyetlendiğin Musk şöyle bir tweet atmıştı; ‘Peki bu durum Çin’in Twitter üzerinde güç sahibi olmasını sağlamaz mı? Çünkü Musk’ın Çin’in Tesla üzerinde iş ilişkileri vardı. Hem orada üretiliyor hem tedarik hem Pazar açısından böyle bir şüphesini dile getirmişti. Ama bu dünyanın her yerinde olabilir. Bezos'un durumu da aslında farklı değil. Dünyanın her yerinde bu kadar iş yapan bir insanın aynı zamanda bir de platformun sahibi olması bence çok büyük çıkar çatışması yaratıyor. Gerçekten alışılmadık bir iş insanı profili çiziyor. Bu da dünyanın ezberini bozdu.”