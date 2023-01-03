https://sputniknews.com.tr/20230103/cristiano-ronaldonun-sozlesmesinde-ozel-madde-1065326731.html

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde

Al Nassr ile anlaşan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Newcastle United'a transferi için özel bir madde olduğu belirtildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T13:19+0300

2023-01-03T13:19+0300

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dünya

ronaldo

newcastle united

al nassr

cristiano ronaldo

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Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından büyük bir sürprize imza atan Al Nassr ile anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü.Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.Sporx'in haberine göre Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel maddenin olduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.İki kulübün de sahibi aynıMarca'nın haberinde ayrıca Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230102/al-nassr-cristiano-ronaldo-icin-yarin-imza-toreni-duzenleyecek-1065304054.html

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ronaldo, newcastle united, al nassr, cristiano ronaldo