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https://sputniknews.com.tr/20230103/cristiano-ronaldonun-sozlesmesinde-ozel-madde-1065326731.html
Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde
Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde
Al Nassr ile anlaşan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Newcastle United'a transferi için özel bir madde olduğu belirtildi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:19+0300
2023-01-03T13:26+0300
dünya
ronaldo
newcastle united
al nassr
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Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından büyük bir sürprize imza atan Al Nassr ile anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü.Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.Sporx'in haberine göre Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel maddenin olduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.İki kulübün de sahibi aynıMarca'nın haberinde ayrıca Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/al-nassr-cristiano-ronaldo-icin-yarin-imza-toreni-duzenleyecek-1065304054.html
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ronaldo, newcastle united, al nassr, cristiano ronaldo
ronaldo, newcastle united, al nassr, cristiano ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde

13:19 03.01.2023 (güncellendi: 13:26 03.01.2023)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINERonaldo- Suudi Arabistan
Ronaldo- Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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Al Nassr ile anlaşan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Newcastle United'a transferi için özel bir madde olduğu belirtildi.
Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından büyük bir sürprize imza atan Al Nassr ile anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.

Sporx'in haberine göre Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel maddenin olduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.

İki kulübün de sahibi aynı

Marca'nın haberinde ayrıca Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.

Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al-Nassr'a imzayı attı. Portekizli süper yıldızın yıllık ücreti tarihin en pahalısı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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Al Nassr, Cristiano Ronaldo için yarın imza töreni düzenleyecek
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