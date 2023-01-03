Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde
13:19 03.01.2023 (güncellendi: 13:26 03.01.2023)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINERonaldo- Suudi Arabistan
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
Al Nassr ile anlaşan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Newcastle United'a transferi için özel bir madde olduğu belirtildi.
Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından büyük bir sürprize imza atan Al Nassr ile anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.
Sporx'in haberine göre Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel maddenin olduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.
Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldızın Al Nassr ile yaptığı kontratta Newcastle United ile ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ronaldo, Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.
Sporx'in haberine göre Ronaldo'nun, kariyeri sona ermeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesinde özel maddenin olduğu ifade edildi. Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.
🚨 There is a clause in Cristiano Ronaldo's contract at Al-Nassr that means if Newcastle qualify for the Champions League, he can go on loan there as they are owned by the Saudi Arabian Public Investment Fund. 🇸🇦— Barstool Football (@StoolFootball) January 2, 2023
(Source: @MARCA) pic.twitter.com/w3dWdYT9dl
İki kulübün de sahibi aynı
Marca'nın haberinde ayrıca Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.
Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.
Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.