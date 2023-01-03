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https://sputniknews.com.tr/20230103/cesar-sinema-odulleri-torenine-cinsel-saldiri-suphelileri-ve-suclulari-katilamayacak-1065314045.html
Cesar Sinema Ödülleri törenine cinsel saldırı şüphelileri ve suçluları katılamayacak
Cesar Sinema Ödülleri törenine cinsel saldırı şüphelileri ve suçluları katılamayacak
Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'ni düzenleyen Cesar Akademisi, cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturulan veya suçlu bulunanların... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T03:42+0300
2023-01-03T03:42+0300
yaşam
fransa
avrupa
cesar sinema ödülleri
cinsel saldırı
sinema
sanat
kültür & sanat
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Akademiden yapılan açıklamada, cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturulan veya suçlu bulunan adayların şubatta düzenlenecek 2023 Cesar Sinema Ödülleri'ne veya bağlantılı herhangi bir etkinliğa katılamayacağı, söz konusu adaylardan ödül kazananlar adına bu etkinliklerde konuşma yapılmayacağı ifade edildi.2020 Cesar Sinema Ödülleri'nde Fransız ve Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin 'J’accuse' filmi farklı dallarda aday gösterilmiş ancak Polanski hakkında cinsel istismar suçundan hüküm bulunması nedeniyle bu durum polemiğe yol açmıştı. Akabinde Cesar Akademisi Yönetim Kurulu, oy birliğiyle istifa etmişti.Yönetmen Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanmış, hakkındaki tutuklama kararının ardından ABD'den kaçmıştı. ​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221117/altin-kure-eski-baskanindan-cinsel-tacize-ugradigini-soyleyen-fraser-odul-torenine-katilmayacak-1063552366.html
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fransa, avrupa, cesar sinema ödülleri, cinsel saldırı, sinema, sanat, kültür & sanat
fransa, avrupa, cesar sinema ödülleri, cinsel saldırı, sinema, sanat, kültür & sanat

Cesar Sinema Ödülleri törenine cinsel saldırı şüphelileri ve suçluları katılamayacak

03:42 03.01.2023
© AACesar Sinema Ödülleri
Cesar Sinema Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'ni düzenleyen Cesar Akademisi, cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturulan veya suçlu bulunanların, şubatta düzenlenecek törene davet edilmeyeceğini bildirdi.
Akademiden yapılan açıklamada, cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturulan veya suçlu bulunan adayların şubatta düzenlenecek 2023 Cesar Sinema Ödülleri'ne veya bağlantılı herhangi bir etkinliğa katılamayacağı, söz konusu adaylardan ödül kazananlar adına bu etkinliklerde konuşma yapılmayacağı ifade edildi.
2020 Cesar Sinema Ödülleri'nde Fransız ve Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin 'J’accuse' filmi farklı dallarda aday gösterilmiş ancak Polanski hakkında cinsel istismar suçundan hüküm bulunması nedeniyle bu durum polemiğe yol açmıştı. Akabinde Cesar Akademisi Yönetim Kurulu, oy birliğiyle istifa etmişti.
Yönetmen Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanmış, hakkındaki tutuklama kararının ardından ABD'den kaçmıştı. ​​​​​​​
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