https://sputniknews.com.tr/20230103/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-her-sorunu-cozmeye-kararliyiz-1065342580.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Her sorunu çözmeye kararlıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Her sorunu çözmeye kararlıyız

'Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzde daha çözülecek çok şey var. Her sorunu çözmeye kararlıyız... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T19:44+0300

2023-01-03T19:44+0300

2023-01-03T19:49+0300

türkiye

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

enflasyon

faiz

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde daha çözülecek çok şey var. Her sorunu çözmeye kararlıyız, bu büyük yürüyüşümüz inşallah sonsuza kadar devam edecek" dedi.Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1 trilyon doları bulan bir ekonomiye sahip olduğunu, yaklaşık 20 yıl önce 300 milyar dolarlık bir ekonomiyi, 1 trilyon dolara getirmenin başlı başına bir başarı olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Bilgin, milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.'Dünyanın enflasyon krizini yaşadığı bir aşamada, Türkiye'nin yürüyüşü devam etmektedir'Bu durumun Türkiye'nin gücünün ve tarihi kimliğinin bir ifadesi olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:'Türkiye, sanayisinin sayesinde büyüyor'Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinde büyümesini sürdüren ve ekonomisi pozitif ayrışan dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:'Karşı karşıya olduğumuz her sorun aşılacak sorundur'Bakan Bilgin, kalkınma, demokratikleşme ve sosyal dayanışma imkanını bir araya getirmesi halinde Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağın dile getirerek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-bilgin-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecmesi-teklifi-meclise-intikal-etti-1065186456.html

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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, enflasyon, faiz, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını