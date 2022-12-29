https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-bilgin-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecmesi-teklifi-meclise-intikal-etti-1065186456.html

Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti

Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti" açıklamasını yaptı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T20:39+0300

2022-12-29T20:39+0300

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vedat bilgin

ekonomi

eyt

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı."Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" diyen Bakan Bilgin, "EYT'de süreç nasıl ilerleyecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:Emeklilikte yaşa takılan (EYT) sorusunun 23 yıllık bir sorun olduğunu belirten Bilgin, "23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz" dedi."Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor" diyen Bakan Bilgin, "Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor" diye konuştu.Bilgin, açıklamalarının devamında şu bilgileri verdi:'Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak'Bilgin, "EYT'lilerin maaşında bir kısıntı olacak mı?" sorusuna ilişkin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu" dedi.Asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilgin şunları söyledi:Bilgin, "Mayısta enflasyonun yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor" şeklinde konuştu.

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vedat bilgin, eyt, asgari ücret