Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti
20:39 29.12.2022 (güncellendi: 20:55 29.12.2022)
© AAVedat Bilgin
© AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti" açıklamasını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
"Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" diyen Bakan Bilgin, "EYT'de süreç nasıl ilerleyecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık."
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) sorusunun 23 yıllık bir sorun olduğunu belirten Bilgin, "23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz" dedi.
"Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor" diyen Bakan Bilgin, "Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor" diye konuştu.
Bilgin, açıklamalarının devamında şu bilgileri verdi:
Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49.9 yani neredeyse 50. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.
SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97.
Yaş şartı olmamasına rağmen 1 hafta önce EYT kararı verilmişti, dün son bir değerlendirme yaptık.
'Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak'
Bilgin, "EYT'lilerin maaşında bir kısıntı olacak mı?" sorusuna ilişkin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu" dedi.
Asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilgin şunları söyledi:
Cumhuriyet tarihinde ilk defa dolar bazında asgari ücret 455 doların üzerinde çıktı. Enflasyon düşme eğilime başladığında bunu yaptık. Genel olarak enflasyonda bir düşüş eğilimi var. Üretim artıyor, kur belli bir süredir aynı seviyelerde gidiyor. Faizler de düştü.
Bilgin, "Mayısta enflasyonun yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor" şeklinde konuştu.