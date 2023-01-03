https://sputniknews.com.tr/20230103/brezilya-yeniden-solcu-lider-lula-da-silvaya-emanet-bu-zafer-abd-ne-icin-ne-ifade-ediyor-1065337180.html

Brezilya yeniden solcu lider Lula da Silva’ya emanet: Bu zafer ABD için ne ifade ediyor?

Brezilya yeniden solcu lider Lula da Silva’ya emanet: Bu zafer ABD için ne ifade ediyor?

Brezilya’da Jair Bolsonaro’yu sandıkta yenerek başkanlık görevini üçüncü kez devralan Lula da Silva’nın yemin töreninde verdiği mesajlar bir süredir zorluk... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T16:52+0300

2023-01-03T16:52+0300

2023-01-03T16:57+0300

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Daha önce iki dönem başkanlık yapmış bir isim olan Lula da Silva’yı, Brezilya halkı yakından tanıyor. Hakkındaki suçlamalardan aklanarak hapisten çıkan ve seçimlere tekrar giren lider, “Brezilya’nın Trump’ı” lakaplı rakibi Bolsonaro’yu mağlup etti.Seçim sonuçlarına itiraz edip destekçilerini sokağa dökmeye çalışan Bolsonaro da bunu yeterince başaramayınca, başkanlık görev tesliminden saatler önce ülkeden ayrılarak ABD’ye sığındı. Aşırı sağcı Jair Bolsonaro, daha önce yaptığı açıklamada seçimleri kaybetmesi durumunda yargılanacağını ifade ederken, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" demişti. Ülkeden kaçmak ise onun dördüncü alternatifi oldu.31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva parlamentoda yemin etti. Ardından başkent Brasilia’daki Planalto Sarayı önünde toplanan yaklaşık 300 bin destekçisinin karşısına çıkan Lula da Silva, Bolsonaro ülkeyi terk ettiği için yetkiyi bir çöp toplayıcısı olan Eni Souza’dan aldı.Lula da Silva’nın törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi de katıldı.‘Her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum’Buradaki konuşmasında ülkedeki eşitsizliğin arttığını, buna son vereceklerini dile getiren Lula da Silva, "Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında, siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Lula da Silva’nın "Ülkenin yüzde 5'i zenginlerden oluşurken geri kalan yüzde 95'i ise aynı servet yüzdesine sahip değil" diyerek ülkedeki ekonomik eşitsizliğe değinirken göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.Bolsonaro dönemindeki “kabusun sona erdiğini” belirten Lula da Silva, ülkeye yatırım getirme ve yeniden sanayileşme sözü verdi.Bolsonaro’nun iktidarında 694 bin koronavirüs kaynaklı ölümün olması, 33 milyon Brezilyalının açlık sınırının altına düşmesi ve işsizlik sayısının 10 milyona ulaşması sosyal olarak en çok eleştirilen konuların başında geliyordu.Lula da Silva, ülkedeki ekonomik gidişata işaret ederek, 33 milyon insanı açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi.Lula da Silva’nın dış politikaya dair açıklaması ise “Brezilya, kaderinin efendisi ve egemen bir ülke olmalıdır" şeklinde oldu.Lula da Silva’nın ilk politikaları neler olacak?Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev alan Portekizli araştırmacı Dr. José Duarte Ribeiro, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Lula da Silva’nın görev sürecinde ilk karşılaşacağı zorlukları şöyle anlattı:Lula’nın dış politika hamleleri neler olabilir?Portekizli araştırmacı Dr. José Duarte Ribeiro, Lula da Silva’nın dış politikada nasıl bir yol izleyebileceğine dair ise şunları söyledi:Lula da Silva’nın zaferi ABD için ne ifade ediyor?“Lula'nın son zaferi, ikinci bir 'pembe dalga' (21. yüzyılın başında Latin Amerika'da iktidara gelen sol hükümetlerin siyasi dalgasına verilen isim) olarak adlandırılan şeye dahil edilebilecek bir başka galibiyet olarak görülebilir. Ancak Peru'da olanları düşünürsek, bu yeni pembe dalganın şimdiden kurbanları oldu. Bu durum, Latin Amerika'nın küresel ekonominin konjonktürüne maruz kaldığı düşünüldüğünde, sorunlarının büyüyeceğini kanıtlıyor” diyerek devam eden Dr. Ribeiro, Latin Amerika’nın geleceğine dair ise şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye-Brezilya ilişkilerinin seyri ne olur?Türkiye’nin Lula da Silva’nın yemin törenine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katılımıyla destek vermesi de dikkat çekiyor. Dr. Ribeiro, Türkiye-Brezilya ilişkilerine dair ise şunları ifade etti:Yolsuzluk iddialarından aklandı, başkanlığa yeniden aday olduBrezilya halkı üçüncü dönemine başlayan Lula da Silva’yı yakından tanıyor. 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, son dönemde önemli zorlukları aştı.Sendikacı kökenden gelen ve Brezilya’daki İşçi Partisi’nin ilk başkanı olan Lula da Silva, eski başkanlık dönemlerinde uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak halk gözünde önemli bir imaja ulaşmıştı.31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakan Lula da Silva’ya ve İşçi Partisi’ne 2011'de yolsuzluk iddiaları yönetildi. Lula da Silva, yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kaldı.Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi de 2018'de Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221231/brezilyada-secimi-kaybeden-cumhurbaskani-jair-bolsonaro-ulkeyi-terk-etti-1065259401.html

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