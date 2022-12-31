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Brezilya’da seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkeyi terk etti
Brezilya’da seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkeyi terk etti
Brezilya'da ekim ayında yapılan seçimleri kaybeden mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro, yeni hükümetin göreve başlamasına iki gün kala ABD'ye kaçtı. 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:55+0300
2022-12-31T17:11+0300
dünya
brezilya
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Bolsonaro'nun uçağı başkent Brasília'dan kalkış yaparken ABD'nin Florida eyaletine doğru yola çıktığı görüldü. Uçuş takip platformlarına göre Brezilya Hava Kuvvetlerine ait BRS1 kodlu uçağın 8 saat sonunda Orlando kentine inmesi bekleniyor.CNN Brasil'de yer alan habere göre, Jair Bolsonaro'nun avukatlarının tavsiyesi üzerine ABD'ye doğru yola çıktığı belirtiliyor.Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmişti. Bolsonaro daha öncesinde seçimleri kaybetmesi durumunda yargılanacağını ifade ederken, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" demişti.Bolsonaro'nun Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago tatil beldesinde konaklayacağı iddia ediliyor.Veda ettikten sonra ülkeyi terk etti Bolsonaro, yola çıkmadan önce medyadan destekçilerine veda etti. Bolsonaro, yola çıkmadan önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayında "Buraya geldiysem bir amacım vardı. En azından Brezilya'mızı dört yıl erteleyin" dedi.Bolsonaro, resmi törenle cumhurbaşkanlık kuşağını, Luiz Inácio Lula da Silva'ya devretmeyecek.Aşırı sağcı Bolsonaro'nun ülke dışında en az bir ay geçirmesi bekleniyor. Hükümet, Bolsonaro'ya kimin eşlik edeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.Bolsonaro'nun iktidarı boyunca 694 bin Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmiş, 33 milyon kişi açlık sınırının altına düşmüş, işsizlerin sayısı ise 10 milyona ulaşmıştı.
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brezilya, jair bolsonaro
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Brezilya’da seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkeyi terk etti

16:55 31.12.2022 (güncellendi: 17:11 31.12.2022)
© AAJair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
© AA
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Brezilya'da ekim ayında yapılan seçimleri kaybeden mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro, yeni hükümetin göreve başlamasına iki gün kala ABD'ye kaçtı.
Bolsonaro'nun uçağı başkent Brasília'dan kalkış yaparken ABD'nin Florida eyaletine doğru yola çıktığı görüldü. Uçuş takip platformlarına göre Brezilya Hava Kuvvetlerine ait BRS1 kodlu uçağın 8 saat sonunda Orlando kentine inmesi bekleniyor.
CNN Brasil'de yer alan habere göre, Jair Bolsonaro'nun avukatlarının tavsiyesi üzerine ABD'ye doğru yola çıktığı belirtiliyor.
Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı kaybetmişti. Bolsonaro daha öncesinde seçimleri kaybetmesi durumunda yargılanacağını ifade ederken, "Geleceğim için üç alternatifim var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" demişti.
Bolsonaro'nun Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago tatil beldesinde konaklayacağı iddia ediliyor.

Veda ettikten sonra ülkeyi terk etti

Bolsonaro, yola çıkmadan önce medyadan destekçilerine veda etti. Bolsonaro, yola çıkmadan önce sosyal medyadan yaptığı canlı yayında "Buraya geldiysem bir amacım vardı. En azından Brezilya'mızı dört yıl erteleyin" dedi.
Bolsonaro, resmi törenle cumhurbaşkanlık kuşağını, Luiz Inácio Lula da Silva'ya devretmeyecek.
Aşırı sağcı Bolsonaro'nun ülke dışında en az bir ay geçirmesi bekleniyor. Hükümet, Bolsonaro'ya kimin eşlik edeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Bolsonaro'nun iktidarı boyunca 694 bin Kovid-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmiş, 33 milyon kişi açlık sınırının altına düşmüş, işsizlerin sayısı ise 10 milyona ulaşmıştı.
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