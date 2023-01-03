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https://sputniknews.com.tr/20230103/boganin-basina-defalarca-balyozla-vuran-sanik-36-gun-sonra-tahliye-edildi-1065338706.html
Boğanın başına defalarca balyozla vuran sanık 36 gün sonra tahliye edildi
Boğanın başına defalarca balyozla vuran sanık 36 gün sonra tahliye edildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T17:27+0300
2023-01-03T17:27+0300
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mardin
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Mustafa Yaprak 28 Kasım'da, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/mardinde-bogayi-balyozla-basina-vurarak-oldurdu-1063916548.html
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türkiye, mardin, şiddet, katil, hukuk
türkiye, mardin, şiddet, katil, hukuk

Boğanın başına defalarca balyozla vuran sanık 36 gün sonra tahliye edildi

17:27 03.01.2023
© DHAMardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Yaprak, 36 gün sonra çıktığı mahkemede tahliye edildi.
Mustafa Yaprak 28 Kasım'da, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen Mustafa Yaprak, hayvan sahipleri R.B. ile M.B ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yaprak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Tutuklu sanık Mustafa Yaprak, Kızıltepe 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmanın ardından Yaprak’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verilerek, duruşma 16 Şubat’a ertelendi.
Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları, Gaziantep Barosu Başkanlığı ve Mardin Barosu Başkanlığı'nın davaya katılma talepleri, suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle reddedildi.
Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
TÜRKİYE
Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
28 Kasım 2022, 12:52
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