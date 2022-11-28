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Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Mardin'de keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye
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Mardin Kızıltepe'de boğaya balyozla işkence yapan 3 kişi gözaltına alındı.Ahırda kesimini yapacağı boğanın önce gözlerini bağlayan sonra da başına defalarca balyoz vurarak öldüren kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çekti.Ekipler görüntülerin, Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak M.Y’yi yönlendirip hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html
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türkiye, mardin, işkence, cinayet, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti
türkiye, mardin, işkence, cinayet, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti

Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

12:52 28.11.2022 (güncellendi: 13:31 28.11.2022)
© DHAMardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© DHA
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Mardin'de keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Mardin Kızıltepe'de boğaya balyozla işkence yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Ahırda kesimini yapacağı boğanın önce gözlerini bağlayan sonra da başına defalarca balyoz vurarak öldüren kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çekti.
Ekipler görüntülerin, Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak M.Y’yi yönlendirip hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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