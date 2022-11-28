https://sputniknews.com.tr/20221128/mardinde-bogayi-balyozla-basina-vurarak-oldurdu-1063916548.html

Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Mardin'de keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. 28.11.2022, Sputnik Türkiye

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Mardin Kızıltepe'de boğaya balyozla işkence yapan 3 kişi gözaltına alındı.Ahırda kesimini yapacağı boğanın önce gözlerini bağlayan sonra da başına defalarca balyoz vurarak öldüren kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çekti.Ekipler görüntülerin, Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak M.Y’yi yönlendirip hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

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