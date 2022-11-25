https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan barınağı videolarına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan barınağı videolarına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T08:45+0300

2022-11-25T08:45+0300

2022-11-25T08:45+0300

türkiye

konya

konya büyükşehir belediyesi

hayvan

hayvan hakları

hayvan cinayeti

barınak

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Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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konya, konya büyükşehir belediyesi, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti, barınak