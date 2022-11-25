https://sputniknews.com.tr/20221125/konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-barinagi-videolarina-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatildi-1063821886.html
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan barınağı videolarına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan barınağı videolarına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T08:45+0300
2022-11-25T08:45+0300
2022-11-25T08:45+0300
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konya
konya büyükşehir belediyesi
hayvan
hayvan hakları
hayvan cinayeti
barınak
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Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
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konya, konya büyükşehir belediyesi, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti, barınak
konya, konya büyükşehir belediyesi, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti, barınak
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan barınağı videolarına ilişkin açıklama: Soruşturma başlatıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.”