https://sputniknews.com.tr/20230103/banksynin-ukraynadaki-grafitisini-duvardan-soken-hirsizin-suc-iddianamesi-hazirlandi-1065348972.html

Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisini duvardan söken hırsızın suç iddianamesi hazırlandı

Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisini duvardan söken hırsızın suç iddianamesi hazırlandı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitiyi söken hırsızın hazırlanan suç... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T22:50+0300

2023-01-03T22:50+0300

2023-01-03T22:51+0300

dünya

banksy

grafiti

ukrayna

kiev

gostomel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064102648_0:17:353:216_1920x0_80_0_0_b3553374f2949c901310183a2c5fa3ed.png

Ukrayna Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Banksy'nin Gostomel’de çizdiği grafitiyi söken hırsız, hazırlanan suç iddianamesine göre 12 yıla kadar hapis cezası alabilecek.Bilindiği üzere saldırgan, sokak sanatçısının eserini sökmek ve ardından satmak amacıyla Kiev'den geldi ve yaptıklarının yasal olduğuna dair ikna ettiği birkaç kişiden destek aldı.Suç ortaklarıyla birlikte çizimin bulunduğu binanın duvar kaplamasının bir kısmını keserek streç filmle saran saldırgan, resmi araca yüklemek üzereyken askeri yönetim yetkilileri tarafından durduruldu. Grafitinin restore edildiği biliniyor.Gözaltına alınan saldırgana yöneltilen suçlamada, ‘sıkıyönetim altında bir başkasının mülkünü çaldığı’ gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Delo.ua portalının haberine göre, hırsızlık girişimi başarısızlıkla suçlanan şahsın Sergey Dovgiy adlı bir gönüllü olduğu ortaya çıktı. Dovgiy, resmi açık artırma usulüyle sattıktan sonra kazandığı para ile Ukrayna ordusuna yardımda bulunmak istediğini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/ingiliz-sokak-sanatcisi-banksynin-ukraynadaki-grafiti-duvardan-sokuldu-1064102532.html

ukrayna

kiev

gostomel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banksy, grafiti, ukrayna, kiev, gostomel