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https://sputniknews.com.tr/20230103/banksynin-ukraynadaki-grafitisini-duvardan-soken-hirsizin-suc-iddianamesi-hazirlandi-1065348972.html
Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisini duvardan söken hırsızın suç iddianamesi hazırlandı
Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisini duvardan söken hırsızın suç iddianamesi hazırlandı
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitiyi söken hırsızın hazırlanan suç... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T22:50+0300
2023-01-03T22:51+0300
dünya
banksy
grafiti
ukrayna
kiev
gostomel
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Ukrayna Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Banksy'nin Gostomel’de çizdiği grafitiyi söken hırsız, hazırlanan suç iddianamesine göre 12 yıla kadar hapis cezası alabilecek.Bilindiği üzere saldırgan, sokak sanatçısının eserini sökmek ve ardından satmak amacıyla Kiev'den geldi ve yaptıklarının yasal olduğuna dair ikna ettiği birkaç kişiden destek aldı.Suç ortaklarıyla birlikte çizimin bulunduğu binanın duvar kaplamasının bir kısmını keserek streç filmle saran saldırgan, resmi araca yüklemek üzereyken askeri yönetim yetkilileri tarafından durduruldu. Grafitinin restore edildiği biliniyor.Gözaltına alınan saldırgana yöneltilen suçlamada, ‘sıkıyönetim altında bir başkasının mülkünü çaldığı’ gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Delo.ua portalının haberine göre, hırsızlık girişimi başarısızlıkla suçlanan şahsın Sergey Dovgiy adlı bir gönüllü olduğu ortaya çıktı. Dovgiy, resmi açık artırma usulüyle sattıktan sonra kazandığı para ile Ukrayna ordusuna yardımda bulunmak istediğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ingiliz-sokak-sanatcisi-banksynin-ukraynadaki-grafiti-duvardan-sokuldu-1064102532.html
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banksy, grafiti, ukrayna, kiev, gostomel
banksy, grafiti, ukrayna, kiev, gostomel

Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisini duvardan söken hırsızın suç iddianamesi hazırlandı

22:50 03.01.2023 (güncellendi: 22:51 03.01.2023)
© TwitterBANKSY, UKRAYNA
BANKSY, UKRAYNA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Twitter
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitiyi söken hırsızın hazırlanan suç iddianamesine göre 12 yıla kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi.
Ukrayna Başsavcılığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Banksy'nin Gostomel’de çizdiği grafitiyi söken hırsız, hazırlanan suç iddianamesine göre 12 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Bilindiği üzere saldırgan, sokak sanatçısının eserini sökmek ve ardından satmak amacıyla Kiev'den geldi ve yaptıklarının yasal olduğuna dair ikna ettiği birkaç kişiden destek aldı.
Suç ortaklarıyla birlikte çizimin bulunduğu binanın duvar kaplamasının bir kısmını keserek streç filmle saran saldırgan, resmi araca yüklemek üzereyken askeri yönetim yetkilileri tarafından durduruldu. Grafitinin restore edildiği biliniyor.
Gözaltına alınan saldırgana yöneltilen suçlamada, ‘sıkıyönetim altında bir başkasının mülkünü çaldığı’ gerekçesiyle 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Delo.ua portalının haberine göre, hırsızlık girişimi başarısızlıkla suçlanan şahsın Sergey Dovgiy adlı bir gönüllü olduğu ortaya çıktı. Dovgiy, resmi açık artırma usulüyle sattıktan sonra kazandığı para ile Ukrayna ordusuna yardımda bulunmak istediğini anlattı.
BANKSY, UKRAYNA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’daki grafitisi duvardan söküldü
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