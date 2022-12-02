İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’daki grafiti duvardan söküldü
© TwitterBANKSY, UKRAYNA
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitinin vandallar tarafından söküldüğü bildirildi.
Strana.ua’nın aktardığına göre, İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna'daki yedi grafitinden biri olan Gostomel'deki duvar resmi binanın yalıtımından söküldü. Vandallar, kestikleri resmi yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.
15 Kasım'da Banksy, Kiev, Irpen ve Borodyanka banliyölerindeki duvar resimleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki yedi grafitin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı.
Borodyanka'da harabeye dönmüş bir binada ellerinin üzerinde duran bir jimnastikçiyi çizen Banksy, çalışmasını Instagram'da paylaşmıştı.
Gerçek adı bilinmeyen Banksy'nin grafitileri genellikle modern toplumun sosyal ve politik yönlerine atıf yapıyor. Eserleri müzayedelerde milyonlarca dolara satılan sanatçının ‘Çöp Kutusunda Aşk’ adlı çalışması 25.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.
15 Kasım'da Banksy, Kiev, Irpen ve Borodyanka banliyölerindeki duvar resimleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki yedi grafitin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı.
Borodyanka'da harabeye dönmüş bir binada ellerinin üzerinde duran bir jimnastikçiyi çizen Banksy, çalışmasını Instagram'da paylaşmıştı.
Gerçek adı bilinmeyen Banksy'nin grafitileri genellikle modern toplumun sosyal ve politik yönlerine atıf yapıyor. Eserleri müzayedelerde milyonlarca dolara satılan sanatçının ‘Çöp Kutusunda Aşk’ adlı çalışması 25.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.