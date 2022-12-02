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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ingiliz-sokak-sanatcisi-banksynin-ukraynadaki-grafiti-duvardan-sokuldu-1064102532.html
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’daki grafiti duvardan söküldü
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’daki grafiti duvardan söküldü
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitinin vandallar tarafından söküldüğü... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T21:12+0300
2022-12-02T21:12+0300
ukrayna krizi
banksy
ukrayna
grafiti
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Strana.ua’nın aktardığına göre, İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna'daki yedi grafitinden biri olan Gostomel'deki duvar resmi binanın yalıtımından söküldü. Vandallar, kestikleri resmi yanlarına alarak olay yerinden kaçtı. 15 Kasım'da Banksy, Kiev, Irpen ve Borodyanka banliyölerindeki duvar resimleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki yedi grafitin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı. Borodyanka'da harabeye dönmüş bir binada ellerinin üzerinde duran bir jimnastikçiyi çizen Banksy, çalışmasını Instagram'da paylaşmıştı. Gerçek adı bilinmeyen Banksy'nin grafitileri genellikle modern toplumun sosyal ve politik yönlerine atıf yapıyor. Eserleri müzayedelerde milyonlarca dolara satılan sanatçının ‘Çöp Kutusunda Aşk’ adlı çalışması 25.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.
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banksy, ukrayna, grafiti
banksy, ukrayna, grafiti

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’daki grafiti duvardan söküldü

21:12 02.12.2022
© TwitterBANKSY, UKRAYNA
BANKSY, UKRAYNA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Twitter
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Gostomel kasabasındaki bir binaya çizdiği grafitinin vandallar tarafından söküldüğü bildirildi.
Strana.ua’nın aktardığına göre, İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin Ukrayna'daki yedi grafitinden biri olan Gostomel'deki duvar resmi binanın yalıtımından söküldü. Vandallar, kestikleri resmi yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.

15 Kasım'da Banksy, Kiev, Irpen ve Borodyanka banliyölerindeki duvar resimleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki yedi grafitin kendisine ait olduğunu doğrulamıştı.

Borodyanka'da harabeye dönmüş bir binada ellerinin üzerinde duran bir jimnastikçiyi çizen Banksy, çalışmasını Instagram'da paylaşmıştı.

Gerçek adı bilinmeyen Banksy'nin grafitileri genellikle modern toplumun sosyal ve politik yönlerine atıf yapıyor. Eserleri müzayedelerde milyonlarca dolara satılan sanatçının ‘Çöp Kutusunda Aşk’ adlı çalışması 25.4 milyon dolara alıcı bulmuştu.
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