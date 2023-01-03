https://sputniknews.com.tr/20230103/aralik-ayinin-zam-sampiyonu-belli-oldu-1065335388.html

Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre, aralık ayında en çok fiyatı artan ürün yüzde 79.26 ile konut sigortası oldu. En çok düşüş yüzde 10.45 ile kişisel ulaştırma araçlarının... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T15:55+0300

2023-01-03T15:55+0300

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ekonomi

aralık

zam

konut

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 artarken, 2022 enflasyonu yüzde 64,27 olarak gerçekeşti.Aralık ayının en çok fiyat artışı olan ürünü yüzde 79,26 ile konut sigortası olarak belirlendi.İlaçlarda yaşanan sıkıntı sonrası fiyat zammı şubattan aralık ayına çekilmişti. İlaçta fiyat artışı yüzde 18,26 oldu.Sağlık sigortası da yüzde 14,26'lık fiyat artışıyla üçüncü sırada yer aldı.Aralık ayında şebeke suyu yüzde 10,42, kuzu eti yüzde 8,25 artış kaydetti.Fiyatı en çok düşenlerAralık ayında fiyatı en çok düşen ürün yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu.Çocuk giyimde yüzde 4,84, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 3,58, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 3,36 düşüş gösterdi. Taze meyvelerde fiyat düşüşü yüzde 3,23 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230102/orta-gelirliye-yonelik-konut-kampanyasina-dair-detaylar-4-ocak-carsamba-gunu-aciklanacak-1065303269.html

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aralık, zam, konut