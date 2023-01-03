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https://sputniknews.com.tr/20230103/almanyada-yillik-enflasyon-yuzde-10dan-aralik-ayinda-86ya-geriledi-1065338601.html
Almanya'da yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 10'dan 8.6'ya geriledi
Almanya'da yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 10'dan 8.6'ya geriledi
Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizinin Avrupa'daki diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da tırmandırdığı tüketici fiyatları, hükümetinin... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T17:52+0300
2023-01-03T18:52+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
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Almanya'nın Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı öncü verilere göre geçen yılı rekor düzeyde geçiren enflasyon son ayda yavaşlayarak yüzde 8.6'ya indi.Ekim 2022'de yüzde 10.4, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyonun önverilere göre Aralık 2022'de yüzde 8.6'ya gerilemiş gözüktüğünü duyuran Destatis, geçen ayla ilgili nihai verilerin 17 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.Analistlerin beklediğinden daha büyük düşüş, Almanya'da enflasyon oranını ağustos ayından beri ilk kez tek haneye indirdi.Enflasyonun üst üste iki ay gerilemesi, hükümet müdahalelerinin enerji fiyatlarının düşmesini sağlaması sayesinde geldi. Destatis'in açıklamasına göre yavaşlama, kısmen, Alman hükümetinin haneler ve işyerleri için aralık ayı gaz faturalarını kapsayan bir defaya mahsusluk sübvansiyon uygulaması sayesinde gerçekleşti.Açıklamada "Diğer şeylerin yanısıra aralık ayındaki acil yardım nedeniyle enflasyon oranı önceki aylara göre önemli ölçüde düşük çıktı" denildi. 2022'nin tamamı için Alman tüketici fiyatları artışının ortalaması, yüzde 7.9'a ulaşarak 2. Dünya Savaşı sonrasının en yüksek seviyesine çıktı. Ortalama enflasyon 2019'da yüzde 1.4, Kovid pandemisinin ilk yılı 2020’de yüzde 0.5 ve 2021'de yüzde 3.1 olarak kayıtlara geçmişti.2022'de yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 24.4, gıda fiyatları yüzde 20.7, hizmetlerin fiyatları yüzde 3.9 arttı.Destatis'in açıklamasında, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonuna başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu dile getirildi.
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almanya, enflasyon
almanya, enflasyon

Almanya'da yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 10'dan 8.6'ya geriledi

17:52 03.01.2023 (güncellendi: 18:52 03.01.2023)
© AFP 2022 / Paul Zinken / dpa Berlin
Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Paul Zinken / dpa
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Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizinin Avrupa'daki diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da tırmandırdığı tüketici fiyatları, hükümetinin faturaları sübvanse etmesi sonucu yılın son ayında yavaşladı. Ancak 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7.9’a çıkarak 1951’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Almanya'nın Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı öncü verilere göre geçen yılı rekor düzeyde geçiren enflasyon son ayda yavaşlayarak yüzde 8.6'ya indi.
Ekim 2022'de yüzde 10.4, Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyonun önverilere göre Aralık 2022'de yüzde 8.6'ya gerilemiş gözüktüğünü duyuran Destatis, geçen ayla ilgili nihai verilerin 17 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.
Analistlerin beklediğinden daha büyük düşüş, Almanya'da enflasyon oranını ağustos ayından beri ilk kez tek haneye indirdi.
Enflasyonun üst üste iki ay gerilemesi, hükümet müdahalelerinin enerji fiyatlarının düşmesini sağlaması sayesinde geldi.
Destatis'in açıklamasına göre yavaşlama, kısmen, Alman hükümetinin haneler ve işyerleri için aralık ayı gaz faturalarını kapsayan bir defaya mahsusluk sübvansiyon uygulaması sayesinde gerçekleşti.
Açıklamada "Diğer şeylerin yanısıra aralık ayındaki acil yardım nedeniyle enflasyon oranı önceki aylara göre önemli ölçüde düşük çıktı" denildi.
2022'nin tamamı için Alman tüketici fiyatları artışının ortalaması, yüzde 7.9'a ulaşarak 2. Dünya Savaşı sonrasının en yüksek seviyesine çıktı. Ortalama enflasyon 2019'da yüzde 1.4, Kovid pandemisinin ilk yılı 2020’de yüzde 0.5 ve 2021'de yüzde 3.1 olarak kayıtlara geçmişti.
2022'de yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 24.4, gıda fiyatları yüzde 20.7, hizmetlerin fiyatları yüzde 3.9 arttı.
Destatis'in açıklamasında, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonuna başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu dile getirildi.
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