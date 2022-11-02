https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html
Almanya 2023'ten itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat uygulayacak
Almanya 2023'ten itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat uygulayacak
Almanya hükümetinin enflasyon ve enerji krizinin haneler ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek üzere hazırladığ 200 milyar euro'luk tedbir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T15:08+0300
2022-11-02T15:08+0300
2022-11-02T15:08+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
doğalgaz
elektrik
tavan fiyat
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Alman hükümetinin hazırladığı taslak plana göre, enerji piyasasına yapılacak müdahaleyle doğalgaz fiyatları, sanayi için 1 Ocak'tan ve haneler için en geç 1 Mart'tan itibaren sınırlandıracak.Belgede, yetkililerin Şubat 2023'ten itibaren haneler için fiyat indirimini geriye dönük olarak uygulamaya çalışacakları belirtildi.Ocak ayından itibaren elektriğe de benzer şekilde tavan fiyat uygulanacak.Öte yandan tavan fiyat, 2024'ün nisan ayının sonuna kadar geçerli olacak şekilde ayarlandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, planın ayrıntılarını netleştirmek üzere bugün eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html
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almanya, doğalgaz, elektrik, tavan fiyat
almanya, doğalgaz, elektrik, tavan fiyat
Almanya 2023'ten itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat uygulayacak
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Almanya hükümetinin enflasyon ve enerji krizinin haneler ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek üzere hazırladığ 200 milyar euro'luk tedbir paketi dahilinde 2023'ün başından itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat getirmeyi planladığı duyuruldu.
Alman hükümetinin hazırladığı taslak plana göre, enerji piyasasına yapılacak müdahaleyle doğalgaz fiyatları, sanayi için 1 Ocak'tan ve haneler için en geç 1 Mart'tan itibaren sınırlandıracak.
Belgede, yetkililerin Şubat 2023'ten itibaren haneler için fiyat indirimini geriye dönük olarak uygulamaya çalışacakları belirtildi.
Ocak ayından itibaren elektriğe de benzer şekilde tavan fiyat uygulanacak.
Öte yandan tavan fiyat, 2024'ün nisan ayının sonuna kadar geçerli olacak şekilde ayarlandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, planın ayrıntılarını netleştirmek üzere bugün eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.