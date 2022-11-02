https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html

Almanya 2023'ten itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat uygulayacak

Almanya 2023'ten itibaren doğalgaz ve elektriğe tavan fiyat uygulayacak

Almanya hükümetinin enflasyon ve enerji krizinin haneler ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek üzere hazırladığ 200 milyar euro'luk tedbir... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T15:08+0300

2022-11-02T15:08+0300

2022-11-02T15:08+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

elektrik

tavan fiyat

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Alman hükümetinin hazırladığı taslak plana göre, enerji piyasasına yapılacak müdahaleyle doğalgaz fiyatları, sanayi için 1 Ocak'tan ve haneler için en geç 1 Mart'tan itibaren sınırlandıracak.Belgede, yetkililerin Şubat 2023'ten itibaren haneler için fiyat indirimini geriye dönük olarak uygulamaya çalışacakları belirtildi.Ocak ayından itibaren elektriğe de benzer şekilde tavan fiyat uygulanacak.Öte yandan tavan fiyat, 2024'ün nisan ayının sonuna kadar geçerli olacak şekilde ayarlandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, planın ayrıntılarını netleştirmek üzere bugün eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html

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almanya, doğalgaz, elektrik, tavan fiyat