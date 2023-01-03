https://sputniknews.com.tr/20230103/abdulkadir-selvi-optimar-anketini-paylasti-sarachane-ters-tepmis-1065318810.html

Abdulkadir Selvi, Optimar anketini paylaştı: 'Saraçhane ters tepmiş'

Abdulkadir Selvi, Optimar anketini paylaştı: 'Saraçhane ters tepmiş'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anket sonuçlarını paylaştı ve "Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T09:45+0300

2023-01-03T09:45+0300

2023-01-03T09:45+0300

politika

ekrem imamoğlu

meral akşener

politika

saraçhane

optimar

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2001 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesinde paylaştı."6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor" diyen Selvi'nin aktardığına göre; Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını verdi. İkinci sıradaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 olarak ölçüldü.Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8 oldu. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer aldı."Saraçhane ters tepmiş" diyen Selvi, şu yorumu yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20221223/aksener-karar-gunu-kilicdaroglunu-aradim-telefonu-kapaliydi-1064902076.html

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ekrem imamoğlu, meral akşener, politika, saraçhane, optimar