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Abdulkadir Selvi, Optimar anketini paylaştı: 'Saraçhane ters tepmiş'
Abdulkadir Selvi, Optimar anketini paylaştı: 'Saraçhane ters tepmiş'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anket sonuçlarını paylaştı ve "Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T09:45+0300
2023-01-03T09:45+0300
politika
ekrem imamoğlu
meral akşener
politika
saraçhane
optimar
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2001 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesinde paylaştı."6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor" diyen Selvi'nin aktardığına göre; Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını verdi. İkinci sıradaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 olarak ölçüldü.Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8 oldu. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer aldı."Saraçhane ters tepmiş" diyen Selvi, şu yorumu yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20221223/aksener-karar-gunu-kilicdaroglunu-aradim-telefonu-kapaliydi-1064902076.html
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ekrem imamoğlu, meral akşener, politika, saraçhane, optimar
ekrem imamoğlu, meral akşener, politika, saraçhane, optimar

Abdulkadir Selvi, Optimar anketini paylaştı: 'Saraçhane ters tepmiş'

09:45 03.01.2023
© AAİmamoğlu ve Akşener
İmamoğlu ve Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anket sonuçlarını paylaştı ve "Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e destek ise ilginç bir şekilde aralık ayında gerilemiş" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2001 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesinde paylaştı.
"6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor" diyen Selvi'nin aktardığına göre; Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını verdi. İkinci sıradaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 olarak ölçüldü.
Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8 oldu. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer aldı.
"Saraçhane ters tepmiş" diyen Selvi, şu yorumu yaptı:

"Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e destek ise ilginç bir şekilde aralık ayında gerilemiş. Toplum İmamoğlu ve Akşener’in mağduriyet oluşturma çabasını satın almamış. Tam aksine, Saraçhane hamlesi İmamoğlu ve Akşener’e desteğin gerilemesine neden olmuş. Ekrem İmamoğlu’na destek kasım ayında yüzde 9’ken, aralık ayında yüzde 4.8’e gerilemiş. İmamoğlu bu sonuçla kasım ayında dördüncü sıradan aralık ayında bir basamak geriye düşmüş. Akşener’e destek ise kasım ayında yüzde 6’yken aralık ayında 5.6 olmuş. Akşener’in sıralamadaki yeri değişmemiş."

İmamoğlu ve Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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