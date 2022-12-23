https://sputniknews.com.tr/20221223/aksener-karar-gunu-kilicdaroglunu-aradim-telefonu-kapaliydi-1064902076.html
Akşener: Saraçhane'ye giderken Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
Akşener: Saraçhane'ye giderken Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis kararı günü Saraçhane'de düzenlenen mitingle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak... 23.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-23T10:26+0300
2022-12-23T10:26+0300
2022-12-23T10:30+0300
politika
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meral akşener
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kılıç
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener, Saraçhane mitingiyle ilgili o gün bütün liderleri aradığını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunun ise kapalı olduğunu söyledi.Akşener o akşam yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20221221/aksener-belediye-baskanina-ahmak-demek-mesru-ama-ahmak-sozunu-iade-etmek-suc-sayildi-1064823409.html
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türkiye, politika, meral akşener, ekrem imamoğlu, kılıç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
türkiye, politika, meral akşener, ekrem imamoğlu, kılıç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Akşener: Saraçhane'ye giderken Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
10:26 23.12.2022 (güncellendi: 10:30 23.12.2022) Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu'na verilen hapis kararı günü Saraçhane'de düzenlenen mitingle ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Akşener, "
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener, Saraçhane mitingiyle ilgili o gün bütün liderleri aradığını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunun ise kapalı olduğunu söyledi.
Akşener o akşam yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Birbirimizin telefonları var, özel kalemler araya girmeden oradan konuşuyoruz. Telefonu kapalıydı. İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok. Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz. Sonra döndüm, bir güç oluşturabilelim diye Sayın Gültekin Uysal'ı aradım. Çok ağır gripti, Sayın Babacan'ı aradım, basınla ilgili bir programdaymış. Sayın Davutoğlu akşama gelebileceğini söyledi. Temel Bey'e de hiç ulaşamadık, hastanedeymiş. Ben orada bir güç gösterisi yapabilelim diye aradım."