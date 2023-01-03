https://sputniknews.com.tr/20230103/abd-kongresinin-ilk-z-kusagi-uyesi-yillik-174-bin-dolar-maasa-ragmen-baskentte-barinamiyor-1065322928.html

ABD Kongresi'nin ilk Z kuşağı üyesi 'barınamıyor': Yıllık 174 bin dolar maaşa rağmen ev kiralayamadı

ABD Kongresi'nin ilk Z kuşağı üyesi 'barınamıyor': Yıllık 174 bin dolar maaşa rağmen ev kiralayamadı

ABD'de Kasım 2022 ara seçimlerinde alt kanat Temsilciler Meclisi'ne girerek Kongre'nin ilk Z kuşağı üyesi olan Maxwell Alejandro Frost'un, yılda 174 bin dolar... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T12:17+0300

2023-01-03T12:17+0300

2023-01-03T12:37+0300

kongre

abd kongresi

maaş

kira

z kuşağı

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başkent

hayat pahalılığı

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Demokrat Parti'nin Florida eyaleti 10. bölge milletvekili olarak Temsilciler Meclisi'ne giren ve Kongre'nin ilk Z kuşağı üyesi unvanını alan Maxwell Alejandro Frost, seçim kampanyasına harcadığı paralar yüzünden borç içinde yüzdüğünden, kira fiyatlarının ABD ortalamasının üzerinde seyrettiği başkentte ev tutamadı. 8 Aralık'ta Washington DC'de daire kiralama başvurusunun bir evsahibi tarafından 'kredi notunun gerçekten çok kötü olması' gerekçesiyle reddedildiğini tweetleyen 25 yaşındaki milletvekili, pazar günü katıldığı ABC’nin This Week programında barınma sorununu hala çözemediğini belirtti. İlk dönem milletvekili olarak 174 bin dolarlık yıllık maaş alacak olan Frost, konut sorununun kronikleştiği ve stüdyo dairelerin bile ABD ortalamasının yaklaşık 450 dolar üzerinde 1275 dolara kiralandığı Washington DC'de kiraların ucuz olmamasından yakındı.“Şu anda bununla uğraşıyorum, apartmanlar tarafından reddediliyorum, kredim kötü olduğu için nerede yaşayacağımı bulmaya çalışıyorum" diyen Z kuşağı temsilcisi, eş dostun evinde günübirlik kalma planlarına atıfla "Muhtemelen biraz koltukta sörf yapmak zorunda kalacağım" diye ekledi.ABD'de her müstakbel kiracı gibi kredi notu kontrollerinden geçen Frost, yaşayacak bir yer bulduğunu düşündüğü her sefer kötü kredi geçmişi nedeniyle reddedildi.Hayat pahalılığı krizi ve seçim kampanyası yürütmenin bedelini borçlanarak karşılaması, Uber şoförü olarak çalışan ABD Kongresi'nin en genç üyesini fena vurdu. Milletvekili maaşının şehir ortalamasının yılda 70 bin dolar üzerinde olmasına rağmen ev tutamayan, hatta daireye talip olmak için ödediği başvuru ücretini de geri alamayan Frost, içine düştüğü durum yüzünden siyasi muhaliflerinin alaylarıyla karşılaşınca şu tepkiyi verdi:"Lol. O kadar halktan kopuklar ki, bir daire kiralamanın nasıl işlediğinden haberleri yok...Şubat ayına kadar ilk maaşımı alamıyorum ve fazla param da yok. Bir daireye taşındığınızda, önce depozito, bazen son olarak mobilya için ödeme yaparsınız."ABD tarzı solculuğun önde gelen ismi Bernie Sanders'ın desteklediği Demokrat Parti'nin ilerici kanadından olan Frost, başkentte kira fiyatlarıyla cebelleşen tek Temsilciler Meclisi üyesi değil. Demokrat Parti'nin Illinois milletvekili Delia Ramirez ve Pennsylvania milletvekili Summer Lee de kirayı paylaşmak için ev arkadaşları aradıklarını duyurdu.ABD Kongresi'nde maaşlara 2009'dan beri zam yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html

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