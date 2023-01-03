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Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi
Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi
29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele'nin kariyerine başladığı Brezilya'nın Santos kentinde bulunan... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, pele, fotoğraf, cenaze, brezilya, futbol, güney amerika, fifa, fifa başkanı gianni infantino
фото, pele, fotoğraf, cenaze, brezilya, futbol, güney amerika, fifa, fifa başkanı gianni infantino

Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi

04:45 03.01.2023
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29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele'nin kariyerine başladığı Brezilya'nın Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.
© İHA

82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu&#x27;nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.

© İHA

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyumu doldurdu.

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyumu doldurdu. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos’da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele’yi son kez görebilmek için sevenleri stadyumu doldurdu.

© İHA

FİFA Başkanı Gianni Infantino, Pele'nin oğlu Edinho'ya baş sağlığı dileklerini iletti.

FİFA Başkanı Gianni Infantino, Pele&#x27;nin oğlu Edinho&#x27;ya baş sağlığı dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

FİFA Başkanı Gianni Infantino, Pele'nin oğlu Edinho'ya baş sağlığı dileklerini iletti.

© İHA

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele’nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele’nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele’nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

© İHA

Pele'nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi.

Pele&#x27;nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Pele'nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi.

© İHA

Dünyaca ünlü futbolcunun naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu'nda kalacak.

Dünyaca ünlü futbolcunun naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu&#x27;nda kalacak. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Dünyaca ünlü futbolcunun naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu'nda kalacak.

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