Times Meydanı'ndaki palalı saldırgan, günlüğüne Taliban'a katılıp şehit olmak istediğini yazmış

ABD'de New York Times Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında 3 polisi yaralayan palalı saldırganın, yanında Taliban'a katılıp şehit olarak ölmek... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

ABD'de New York Times Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında 3 polisi yaralayan palalı saldırganla ilgili soruşturma devam ediyor.CNN'nin haberine göre, Manhattan savcılık ofisi, saldırganın New York'a perşembe günü geldiğini ve bir otele yerleştiğini söyledi. Saldırgan, cumartesi günü Times Meydanı'na giderek üç polisi yaralamıştı. Olayla ilgili devam eden soruşturmada, saldırganın aşırılık yanlısı bir motivasyona sahip olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. New York Polisi, Cumartesi günü ülke çapındaki kolluk güçlerine 'IŞİD bağlantılı medya birimi, yılbaşı öncesinde saldırı düzenlenmesi talebinde bulunan video yayınladı' başlıklı bir bülten gönderdi. Çevrimiçi platformlarda dolaşıma giren videonun 'patlayıcı, silah, bıçak ve zehirli maddeler de dahil olmak üzere çeşitli saldırı araçlarını teşvik eden içeriklere sahip olduğu' belirtilmişti. Öte yandan, Time saldırganının terör propagandasını görüntüleyip görüntülemediği henüz belli değil.CNN'e konuşan polis kaynakları, saldırının New York'un en yüksek profilli etkinliklerinden birini hedef aldığını ve uygulanan taktiklerin, şehirde daha önce yapılan saldırıların tanıdık bir modelini izlediğini söyledi. Öte yandan, bu saldırı 'terör eylemi' olarak kabul edilirse, Times Meydanı'nda terör şüphesiyle düzenlenen ilk saldırı olacak. İsminin Trevor Bickford olduğu öğrenilen ve hala gözaltına tutulan 19 yaşındaki zanlının, yılbaşı gecesinde yanında 'Afganistan'a giderek Taliban'a katılıp şehit olarak ölme arzusunu dile getirdiği', el yazısıyla yazılmış bir günlük taşıdığı açıklandı.Bickford, saldırı sırasında omzundan aldığı kurşun yarası nedeniyle tedavi gördüğü Bellevue Hastanesi'nde gözaltında ve polis gözetiminde tutuluyor.Saldırıda yaralanan üç polis memuru ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaynaklar ayrıca, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Manhattan Bölge Savcılığı'ndan federal yetkililerin Bickford'u federal, eyalet, ya da her iki yasada birden yargılayacaklarına karar vereceklerini açıkladı.

