New York Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında polise palalı saldırı

ABD'de New York Times Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında üç polisin palalı saldırı sonucu yaralandığı belirtildi. 01.01.2023, Sputnik Türkiye

New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, “19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı” dedi.Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söyledi.Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı’ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti.Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.NYPD’nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya 'terörizm incelemesi' için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz" dedi.Driscoll, saldırıyla bağlantılı devam eden herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.İsmi açıklanmayan ve Maine eyaletinden geldiği belirtilen saldırganın sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı, New York’taki kutlamalara sadece polise saldırmak için gelip gelmediğinin araştırıldığı ifade edildi.

