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Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru
Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru
DG Sivasspor, Galatasaray maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T15:52+0300
2023-01-02T15:53+0300
sivasspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
galatasaray
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Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Sivasspor'un attığı golün VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde ofsayt gerekçesi ile iptal edildiği, bu durumun kural hatasına neden olduğu bildirildi.Açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetli şekilde gol kararı verdiği ama VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı verilerek golün iptal edildiği belirtildi:
https://sputniknews.com.tr/20230102/tff-kararini-verdi-erkan-ozdamar-sezon-sonuna-kadar-mac-yonetmeyecek-1065292537.html
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sivasspor, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, iptal
sivasspor, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, iptal

Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru

15:52 02.01.2023 (güncellendi: 15:53 02.01.2023)
© İHASivasspor-Galatasaray maçı
Sivasspor-Galatasaray maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© İHA
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DG Sivasspor, Galatasaray maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 49. dakikasında Sivasspor'un attığı golün VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde ofsayt gerekçesi ile iptal edildiği, bu durumun kural hatasına neden olduğu bildirildi.
Açıklamada, Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar'ın isabetli şekilde gol kararı verdiği ama VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidildiği ve 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı verilerek golün iptal edildiği belirtildi:
"Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir. Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."
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