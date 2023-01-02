https://sputniknews.com.tr/20230102/tff-kararini-verdi-erkan-ozdamar-sezon-sonuna-kadar-mac-yonetmeyecek-1065292537.html
TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek
TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sezon sonuna kadar başka bir maçı yönetemeyeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:43+0300
2023-01-02T13:43+0300
2023-01-02T13:43+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi.Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek.Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek
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Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sezon sonuna kadar başka bir maçı yönetemeyeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar göre, aynı maçın VAR hakemi Özgüç Türkap'in de 'kızağa çekildiği' belirtildi.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.
MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi.
Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek.
Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.