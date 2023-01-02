Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230102/tff-kararini-verdi-erkan-ozdamar-sezon-sonuna-kadar-mac-yonetmeyecek-1065292537.html
TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek
TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sezon sonuna kadar başka bir maçı yönetemeyeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T13:43+0300
2023-01-02T13:43+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_3052a07c63580913603211b408fdd22b.jpg
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi.Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek.Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063209946_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_3db6b7b71b4ae4754af79f66b00c97e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

13:43 02.01.2023
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sezon sonuna kadar başka bir maçı yönetemeyeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar göre, aynı maçın VAR hakemi Özgüç Türkap'in de 'kızağa çekildiği' belirtildi.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.
MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi.
Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek.
Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала