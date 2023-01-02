https://sputniknews.com.tr/20230102/tff-kararini-verdi-erkan-ozdamar-sezon-sonuna-kadar-mac-yonetmeyecek-1065292537.html

TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın sezon sonuna kadar başka bir maçı yönetemeyeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T13:43+0300

2023-01-02T13:43+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi.Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek.Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.

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2023

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)