https://sputniknews.com.tr/20230102/rusya-bolivya-ile-iliskileri-derinlestirmeye-ve-genisletmeye-kararliyiz-1065277469.html
Rusya: Bolivya ile ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız
Rusya: Bolivya ile ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T02:15+0300
2023-01-02T02:15+0300
2023-01-02T02:15+0300
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rusya
bolivya
valentina matviyenko
ilişki
ikili ilişki
güney amerika
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Brezilya’da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ile bir araya geldi.Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşlerinin örtüştüğünü ifade etti.“Hem Rusya hem de Bolivya, daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşleri örtüşüyor. Bu yaklaşımlarımız kesinlikle aynı” diyen Matviyenko, “Tüm samimiyetimle söylüyorum, ilişkilerimizi çok çeşitli alanda daha da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız” vurgusunu yaptı.‘2023’te Rusya’yı ziyaret etmenizi umuyoruz’Catacora’ya Rusya’yı ziyaret etme davetini hatırlatan Matviyenko, şunları söyledi:Rusya ile Bolivya arasında ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin hükümetler arası komisyon için bir mekanizmanın geliştirilmesini öneren Matviyenko, ilk etapta eş başkanlar arasında bir görüşme organize edilmesini, ardından yıl içinde toplantı yapılmasını önerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-brezilya-guvenilir-ortagimizdir-iliskilerimiz-dis-konjonkture-tabi-degildir-1065274261.html
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rusya, bolivya, valentina matviyenko, ilişki, ikili ilişki, güney amerika
rusya, bolivya, valentina matviyenko, ilişki, ikili ilişki, güney amerika
Rusya: Bolivya ile ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşlerinin örtüştüğünü belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Brezilya’da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ile bir araya geldi.
Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşlerinin örtüştüğünü ifade etti.
“Hem Rusya hem de Bolivya, daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşleri örtüşüyor. Bu yaklaşımlarımız kesinlikle aynı” diyen Matviyenko, “Tüm samimiyetimle söylüyorum, ilişkilerimizi çok çeşitli alanda daha da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız” vurgusunu yaptı.
‘2023’te Rusya’yı ziyaret etmenizi umuyoruz’
Catacora’ya Rusya’yı ziyaret etme davetini hatırlatan Matviyenko, şunları söyledi:
“Görüşmemiz hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’e bilgi verdim, kendisi selamlarını iletmemi istedi, en iyi dileklerini iletti ve ‘Bolivya Devlet Başkanı’na Rusya'ya borçlu olduğunu hatırlatın’ dedi. Rusya’dan resmi ziyarette bulunma davetiniz var, şu ana kadar gerçekleştirmediniz. Bu yıl çalışma programınızın Rusya'ya resmi ziyarette bulunmasına imkan vereceğini umuyoruz.”
Rusya ile Bolivya arasında ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin hükümetler arası komisyon için bir mekanizmanın geliştirilmesini öneren Matviyenko, ilk etapta eş başkanlar arasında bir görüşme organize edilmesini, ardından yıl içinde toplantı yapılmasını önerdi.