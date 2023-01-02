https://sputniknews.com.tr/20230102/rusya-bolivya-ile-iliskileri-derinlestirmeye-ve-genisletmeye-kararliyiz-1065277469.html

Rusya: Bolivya ile ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız

Rusya: Bolivya ile ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T02:15+0300

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2023-01-02T02:15+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Brezilya’da Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora ile bir araya geldi.Matviyenko, Rusya’nın Bolivya ile ilişkilerini derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduğunu, iki ülkenin daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşlerinin örtüştüğünü ifade etti.“Hem Rusya hem de Bolivya, daha adil ve çok kutuplu dünya beklentisiyle geleceğe dair görüşleri örtüşüyor. Bu yaklaşımlarımız kesinlikle aynı” diyen Matviyenko, “Tüm samimiyetimle söylüyorum, ilişkilerimizi çok çeşitli alanda daha da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız” vurgusunu yaptı.‘2023’te Rusya’yı ziyaret etmenizi umuyoruz’Catacora’ya Rusya’yı ziyaret etme davetini hatırlatan Matviyenko, şunları söyledi:Rusya ile Bolivya arasında ticari ve ekonomik iş birliğine ilişkin hükümetler arası komisyon için bir mekanizmanın geliştirilmesini öneren Matviyenko, ilk etapta eş başkanlar arasında bir görüşme organize edilmesini, ardından yıl içinde toplantı yapılmasını önerdi.

https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-brezilya-guvenilir-ortagimizdir-iliskilerimiz-dis-konjonkture-tabi-degildir-1065274261.html

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rusya, bolivya, valentina matviyenko, ilişki, ikili ilişki, güney amerika