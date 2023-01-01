https://sputniknews.com.tr/20230101/rusya-brezilya-guvenilir-ortagimizdir-iliskilerimiz-dis-konjonkture-tabi-degildir-1065274261.html

Rusya: Brezilya güvenilir ortağımızdır, ilişkilerimiz dış konjonktüre tabi değildir

Rusya: Brezilya güvenilir ortağımızdır, ilişkilerimiz dış konjonktüre tabi değildir

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Brezilya’nın Rusya için güvenilir bir ortak olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin dış konjonktüre tabi... 01.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-01T21:50+0300

2023-01-01T21:50+0300

2023-01-01T21:56+0300

dünya

brezilya

rusya

luiz inacio lula da silva

valentina matviyenko

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Brezilya’nın seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Matviyenko, “Brezilya'nın Rusya için çok güvenilir, çok önemli, kendini kanıtlamış bir ortak olduğunun altını çizmek isterim” diye konuştu.Önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 195’inci yılının dolacağını hatırlatan Matvienko, “İlişkilerimiz dış konjonktüre tabi değildir. Brezilya'nın bağımsız dış politika izlemesini, dışarıdan hiçbir etkiye maruz kalmamasını, egemenliğini, bağımsızlığını koruyarak ve ulusal çıkarlarını savunarak hareket etmesini çok takdir ediyoruz ve bu açıdan birbirimize benziyoruz” diye konuştu.‘Rusya ve Brezilya dünyayı çok kutuplu ve adil olarak görüyor’Brezilya Devlet Başkanı seçilen Silva’nın göreve başlama töreninde Rusya’yı temsil eden Matviyenko, iki ülkenin dünya vizyonunun aynı olduğunu şu sözlerle vurguladı:‘Brezilya Devlet Başkanı, birçok alanda Rusya ile ilişkileri yeniden başlatmaya hazır’Matviyenko, “Yeniden seçilen Devlet Başkanı bilimsel alanda, teknik alanda, çevre koruma alanında ve diğer pek çok alanda ticari ve ekonomik işbirliği hacminin artırılması açısından Rusya-Brezilya arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasına hazır olduğunu ve buna ilgisini teyit etti” ifadelerini kullandı.‘Brezilya’ya gerekli miktarda gübre tedarik etmeye hazırız’“Rusya, Brezilya'nın tarım-sanayi sektöründe çok önemli bir rolü olan mineral gübrelerin ana tedarikçilerinden biri olmuştur ve olmaya devam ediyor, gerekli miktarda gübre tedarikine devam etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik” diyen Matviyenko, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajını Brezilya Devlet Başkanı’na ilettiğini ve uygun zamanında Moskova’yı ziyaret etmesini beklediklerini teyit ettiğini söyledi.

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brezilya, rusya, luiz inacio lula da silva, valentina matviyenko