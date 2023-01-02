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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynadan-firlatilan-ihayi-voronej-semalarinda-vurdu-1065287244.html
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'dan fırlatılan İHA'yı Voronej semalarında vurdu
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'dan fırlatılan İHA'yı Voronej semalarında vurdu
Ukrayna'ya yakın mesafede bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nin yönetimi, Kiev'e bağlı güçler tarafından fırlatılan bir İHA'nın Voronej kenti üzerinde... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:37+0300
2023-01-02T12:38+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Voronej Bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, "Bu gece, Ukrayna topraklarından fırlatılan ve Voronej'e yaklaşan küçük bir keşif İHA'sı tespit edildi ve hava savunma araçları tarafından düşürüldü. Can kaybı ve herhangi bir yıkım yok" dendi.Bu sabah Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Klimov semtindeki bir enerji tesisine saldırdığını ve elektrik kesintisine yol açtığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı terör saldırıları düzenlemek için İHA imal eden savunma sanayii tesislerinin yanı sıra SİHA depolama tesislerinin 31 Aralık'ta vurulduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html
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rusya, ukrayna, iha, voronej

Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'dan fırlatılan İHA'yı Voronej semalarında vurdu

12:37 02.01.2023 (güncellendi: 12:38 02.01.2023)
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Ukrayna'ya yakın mesafede bulunan Rusya'nın Voronej Bölgesi'nin yönetimi, Kiev'e bağlı güçler tarafından fırlatılan bir İHA'nın Voronej kenti üzerinde vurulduğunu duyurdu.
Voronej Bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, "Bu gece, Ukrayna topraklarından fırlatılan ve Voronej'e yaklaşan küçük bir keşif İHA'sı tespit edildi ve hava savunma araçları tarafından düşürüldü. Can kaybı ve herhangi bir yıkım yok" dendi.

Bu sabah Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Klimov semtindeki bir enerji tesisine saldırdığını ve elektrik kesintisine yol açtığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı terör saldırıları düzenlemek için İHA imal eden savunma sanayii tesislerinin yanı sıra SİHA depolama tesislerinin 31 Aralık'ta vurulduğunu belirtmişti.
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