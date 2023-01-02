Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna'dan fırlatılan İHA'yı Voronej semalarında vurdu

Voronej Bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, "Bu gece, Ukrayna topraklarından fırlatılan ve Voronej'e yaklaşan küçük bir keşif İHA'sı tespit edildi ve hava savunma araçları tarafından düşürüldü. Can kaybı ve herhangi bir yıkım yok" dendi.



Bu sabah Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Klimov semtindeki bir enerji tesisine saldırdığını ve elektrik kesintisine yol açtığını açıklamıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı terör saldırıları düzenlemek için İHA imal eden savunma sanayii tesislerinin yanı sıra SİHA depolama tesislerinin 31 Aralık'ta vurulduğunu belirtmişti.