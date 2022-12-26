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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Saratov kenti yakınındaki 'Engels' Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T08:34+0300
2022-12-26T09:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Bakanlığa göre, hava üssünde bulunan 3 Rus askeri, Ukrayna İHA'sının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü

08:34 26.12.2022 (güncellendi: 09:08 26.12.2022)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRusya’nın Suriye’deki hava üssü Hmeymim'de günlük yaşam
Rusya’nın Suriye’deki hava üssü Hmeymim'de günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Saratov kenti yakınındaki 'Engels' Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Olayda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Moskova yerel saatiyle 01:35'te Rus hava savunma kuvvetleri Saratov bölgesindeki Engels Askeri Hava Üssü'ne alçak irtifada yaklaşan bir Ukrayna İHA'sını vurarak düşürdü."
Bakanlığa göre, hava üssünde bulunan 3 Rus askeri, Ukrayna İHA'sının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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