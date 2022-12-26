https://sputniknews.com.tr/20221226/rusya-engels-askeri-hava-ussune-yaklasan-ukrayna-ihasi-vuruldu-3-rus-askeri-oldu-1065014854.html
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Saratov kenti yakınındaki 'Engels' Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T08:34+0300
2022-12-26T08:34+0300
2022-12-26T09:08+0300
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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Bakanlığa göre, hava üssünde bulunan 3 Rus askeri, Ukrayna İHA'sının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya: Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan Ukrayna İHA'sı vuruldu, 3 Rus askeri öldü
08:34 26.12.2022 (güncellendi: 09:08 26.12.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Saratov kenti yakınındaki 'Engels' Askeri Hava Üssü'ne yaklaşan bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Olayda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Moskova yerel saatiyle 01:35'te Rus hava savunma kuvvetleri Saratov bölgesindeki Engels Askeri Hava Üssü'ne alçak irtifada yaklaşan bir Ukrayna İHA'sını vurarak düşürdü."
Bakanlığa göre, hava üssünde bulunan 3 Rus askeri, Ukrayna İHA'sının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.