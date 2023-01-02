https://sputniknews.com.tr/20230102/meral-aksener-85-milyon-el-ele-istanbul-sozlesmesini-imzalamaya-geliyoruz-1065308587.html
Meral Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz
Meral Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz
İyi Parti lideri Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösterdi. Akşener, "Siz, kadınlardan korkmaya... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T22:26+0300
2023-01-02T22:26+0300
2023-01-02T22:26+0300
politika
meral akşener
istanbul sözleşmesi
danıştay
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararı’nı ‘hukuka uygun’ bulmasına tepki gösterdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı. Onamayla Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti.'Siz kadınlardan korkmaya devam edin'Danıştay'ın kararına sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla tepki gösteren Akşener'in paylaşımı şöyle: "Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz.Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz.Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?"
https://sputniknews.com.tr/20230102/turkiye-resmen-istanbul-sozlesmesinden-cikti--1065302847.html
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meral akşener, istanbul sözleşmesi, danıştay
meral akşener, istanbul sözleşmesi, danıştay
Meral Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz
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İyi Parti lideri Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösterdi. Akşener, "Siz, kadınlardan korkmaya devam edin. Biz, 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş?" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararı’nı ‘hukuka uygun’ bulmasına tepki gösterdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı. Onamayla Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti.
'Siz kadınlardan korkmaya devam edin'
Danıştay'ın kararına sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla tepki gösteren Akşener'in paylaşımı şöyle:
"Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz.
Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz.
Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?"