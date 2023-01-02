https://sputniknews.com.tr/20230102/meral-aksener-85-milyon-el-ele-istanbul-sozlesmesini-imzalamaya-geliyoruz-1065308587.html

Meral Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz

Meral Akşener: 85 milyon el ele İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz

İyi Parti lideri Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösterdi. Akşener, "Siz, kadınlardan korkmaya... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T22:26+0300

2023-01-02T22:26+0300

2023-01-02T22:26+0300

politika

meral akşener

istanbul sözleşmesi

danıştay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064998766_0:160:1201:835_1920x0_80_0_0_30682db470e53ed50c35d490a11def7c.jpg

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararı’nı ‘hukuka uygun’ bulmasına tepki gösterdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı. Onamayla Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti.'Siz kadınlardan korkmaya devam edin'Danıştay'ın kararına sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla tepki gösteren Akşener'in paylaşımı şöyle: "Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz.Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz.Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?"

https://sputniknews.com.tr/20230102/turkiye-resmen-istanbul-sozlesmesinden-cikti--1065302847.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, istanbul sözleşmesi, danıştay