https://sputniknews.com.tr/20230102/turkiye-resmen-istanbul-sozlesmesinden-cikti--1065302847.html

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Alınan kararın ardından Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T18:13+0300

2023-01-02T18:13+0300

2023-01-02T19:20+0300

türkiye

istanbul sözleşmesi

danıştay

danıştay idari dava daireleri kurulu

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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesinin kararını onadı.Onamayla Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı hukuken kesinleşti.Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı kararı, sözleşme hükümleri gereğince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden ayrılmış oldu.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştaya çok sayıda dava açıldı.Danıştay 10. Dairesi, bu davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetti, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele aldı.Daire, 19 Temmuz'da, sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti.Bazı sivil toplum kuruluşları bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda itiraz etti.Talebi değerlendiren kurul, Danıştay 10. Dairesinin "iptal isteminin reddi" kararını oy çokluğuyla onadı.

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istanbul sözleşmesi, danıştay, danıştay idari dava daireleri kurulu