https://sputniknews.com.tr/20230102/mardinde-minibus-devrildi-6-olu-5-yarali-1065281790.html
Mardin'de minibüs devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Mardin'de minibüs devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T09:29+0300
2023-01-02T09:29+0300
2023-01-02T09:47+0300
türkiye
mardin
midibüs
trafik kazası
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Mardin'de servis aracı kontrolden çıkarak devrildi.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
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mardin, midibüs, trafik kazası
mardin, midibüs, trafik kazası
Mardin'de minibüs devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
09:29 02.01.2023 (güncellendi: 09:47 02.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mardin'de servis aracı kontrolden çıkarak devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.