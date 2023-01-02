https://sputniknews.com.tr/20230102/lens-psgye-ligue-1deki-ilk-yenilgisini-tattirdi-1065278239.html
Lens, PSG'ye Ligue 1'deki ilk yenilgisini tattırdı
Lens, PSG'ye Ligue 1'deki ilk yenilgisini tattırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T03:10+0300
2023-01-02T03:10+0300
2023-01-02T03:10+0300
spor
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psg
paris saint-germain (psg)
ligue 1
yenilgi
avrupa
futbol
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Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/futbolun-zirvesine-bist-damgasi-katarin-utanc-verici-hamlesi-mi-yoksa-messiyi-onurlandirmasi-mi-1064760524.html
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lens, psg, paris saint-germain (psg), ligue 1, yenilgi, avrupa, futbol
lens, psg, paris saint-germain (psg), ligue 1, yenilgi, avrupa, futbol
Lens, PSG'ye Ligue 1'deki ilk yenilgisini tattırdı
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.
Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.
Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.
Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.