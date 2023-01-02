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https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-basini-savunma-bakanligi-irana-olasi-bir-saldiri-icin-butce-artisi-talep-etti-1065309739.html
İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti
İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti
İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T22:50+0300
2023-01-02T22:50+0300
dünya
israil
saldırı
iran
ortadoğu
bütçe
savunma bakanlığı
israil savunma bakanlığı
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.Haberde, Savunma Bakanlığı'nın, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2.8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, 'gerçek olamayacak kadar' abartılı olduğu kaydedildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-2-suriye-askeri-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1065278534.html
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israil, saldırı, iran, ortadoğu, bütçe, savunma bakanlığı, israil savunma bakanlığı
israil, saldırı, iran, ortadoğu, bütçe, savunma bakanlığı, israil savunma bakanlığı

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

22:50 02.01.2023
© Twitterisrail bayrak
israil bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Twitter
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İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.
Haberde, Savunma Bakanlığı'nın, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2.8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.
İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, 'gerçek olamayacak kadar' abartılı olduğu kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.
Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.
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