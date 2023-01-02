https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-basini-savunma-bakanligi-irana-olasi-bir-saldiri-icin-butce-artisi-talep-etti-1065309739.html

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail basını: Savunma Bakanlığı, İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T22:50+0300

2023-01-02T22:50+0300

2023-01-02T22:50+0300

dünya

israil

saldırı

iran

ortadoğu

bütçe

savunma bakanlığı

israil savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101838/25/1018382538_15:0:977:541_1920x0_80_0_0_875807192551ac5e632d75a65c78012c.jpg

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.Haberde, Savunma Bakanlığı'nın, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2.8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, 'gerçek olamayacak kadar' abartılı olduğu kaydedildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230102/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-2-suriye-askeri-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1065278534.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, saldırı, iran, ortadoğu, bütçe, savunma bakanlığı, israil savunma bakanlığı