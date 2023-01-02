https://sputniknews.com.tr/20230102/iranda-karma-egitim-verdigi-gerekcesiyle-bir-spor-salonu-kapatildi-1065277933.html

İran’da karma eğitim verdiği gerekçesiyle bir spor salonu kapatıldı

İran’da karma eğitim verdiği gerekçesiyle bir spor salonu kapatıldı

İran’ın Elborz eyaletinde karma eğitim verdiği belirtilen bir spor salonunun mühürlendiği, sahibi ve antrenörü hakkında dava açıldığı bildirildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

iran

mahsa emini

başörtüsü

başörtüsü yasağı

spor salonu

kapatma

kapatma kararı

ortadoğu

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Ferdis Savcısı Hüseyin Nasırhaki, bir spor kulübünde karma eğitim verildiğine ilişkin haberlerin duyulması sonrası konunun araştırılması için talimat verdi.Nasırhaki, yapılan soruşturma sonucunda Kerec şehrinin Meşkindeşt kentinde bulunan spor salonunda karma eğitim verildiğinin tespit edildiğini belirtti.Söz konusu mekanın mühürlendiğini kaydeden Nasırhaki, salon sahibi ile antrenörü hakkında dava açıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.İran'ın Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentindeki 26 Aralık'ta bir alışveriş merkezindeki 2 iş yeri, 'zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi' gerekçesiyle kapatılmıştı.Kum eyaletinde ise 25 Aralık'ta, 'giyim kuşam kurallarına uyulmadığı' gerekçesiyle onlarca mağazaya ev sahipliği yapan, 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti.Kazvin kentinde de 20 Aralık'ta, 'başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi' nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı.Mahsa Emini protestolarıTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Ülke genelinde rejim karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230101/iranda-arac-sahiplerine-basortusu-ihlali-mesaji-uygulamasi-geri-dondu-1065274481.html

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iran, mahsa emini, başörtüsü, başörtüsü yasağı, spor salonu, kapatma, kapatma kararı, ortadoğu