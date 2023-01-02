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https://sputniknews.com.tr/20230102/hindistan-ile-guney-kibris-savunma-anlasmasi-imzaladi-1065294135.html
Hindistan ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı
Hindistan ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Güney Kıbrıs'a ziyaret düzenledi. İki ülke arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:01+0300
2023-01-02T14:01+0300
dünya
hindistan
güney kıbrıs
mutabakat zaptı
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Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rum mevkidaşı Yannis Kasulidis bir araya geldi.İki taraf arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.İmzalanan mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.Ayrıca bakanlar, Güney Kıbrıs'ın Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.Öte yandan Jaishankar, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/kuzey-kibristan-bmye-ya-tani-ya-cekil-1061977313.html
hindistan
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hindistan, güney kıbrıs, mutabakat zaptı
hindistan, güney kıbrıs, mutabakat zaptı

Hindistan ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı

14:01 02.01.2023
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRIGüney Kıbrıs askerleri
Güney Kıbrıs askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / BEHROUZ MEHRI
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Güney Kıbrıs'a ziyaret düzenledi. İki ülke arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rum mevkidaşı Yannis Kasulidis bir araya geldi.
İki taraf arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
İmzalanan mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıca bakanlar, Güney Kıbrıs'ın Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.
ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.
Öte yandan Jaishankar, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.
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