https://sputniknews.com.tr/20230102/hindistan-ile-guney-kibris-savunma-anlasmasi-imzaladi-1065294135.html

Hindistan ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı

Hindistan ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Güney Kıbrıs'a ziyaret düzenledi. İki ülke arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:01+0300

2023-01-02T14:01+0300

2023-01-02T14:01+0300

dünya

hindistan

güney kıbrıs

mutabakat zaptı

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Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rum mevkidaşı Yannis Kasulidis bir araya geldi.İki taraf arasında savunma ve askeri işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.İmzalanan mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.Ayrıca bakanlar, Güney Kıbrıs'ın Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.Öte yandan Jaishankar, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/kuzey-kibristan-bmye-ya-tani-ya-cekil-1061977313.html

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hindistan, güney kıbrıs, mutabakat zaptı