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https://sputniknews.com.tr/20230102/ehliyet-ozellikli-kimlik-karti-sahibi-sayisi-5-milyon-208-bin-331e-yukseldi-1065275533.html
Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi
Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının 5 milyon 208 bin 331'e... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T03:00+0300
2023-01-02T03:00+0300
türkiye
nüfus
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
kimlik
ehliyet
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından 2022'ye ilişkin faaliyetler paylaşıldı.Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında, 2022'de 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar toplam 68 il, 775 ilçe nüfus müdürlüğü yenilendi."Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/tc-kimlik-karti-ehliyet-ve-noter-kagidi-ucretlerine-zam-1065237320.html
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nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kimlik, ehliyet
nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kimlik, ehliyet

Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi

03:00 02.01.2023
© AATC Kimliği
TC Kimliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının 5 milyon 208 bin 331'e yükseldiğini bildirdi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından 2022'ye ilişkin faaliyetler paylaşıldı.
Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.
Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında, 2022'de 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.
Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar toplam 68 il, 775 ilçe nüfus müdürlüğü yenilendi.
"Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı.
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
EKONOMİ
TC kimlik kartı, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
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