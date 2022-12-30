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TC kimlik kartı, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
TC kimlik kartı, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam
Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T20:12+0300
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ekonomi
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zam
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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hazine ve maliye bakanlığı, zam, resmi gazete
hazine ve maliye bakanlığı, zam, resmi gazete

TC kimlik kartı, ehliyet ve noter kağıdı ücretlerine zam

20:12 30.12.2022 (güncellendi: 20:36 30.12.2022)
© AAçipli kimlik kartı
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AA
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Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.
Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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