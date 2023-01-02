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https://sputniknews.com.tr/20230102/baykardan-2022de-118-milyar-dolarlik-ihracat-1065300660.html
Baykar'dan 2022'de 1.18 milyar dolarlık ihracat
Baykar'dan 2022'de 1.18 milyar dolarlık ihracat
Baykar'ın Twitter hesabından şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T16:41+0300
2023-01-02T16:41+0300
ekonomi
baykar savunma
baykar aş
ihracat
türkiye
savunma
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Baykar, 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/baykar-teknoloji-lideri-bayraktarin-hurkus-ucusundaki-kokpit-goruntuleri-yayinlandi-1060707762.html
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baykar savunma, baykar aş, ihracat, türkiye, savunma
baykar savunma, baykar aş, ihracat, türkiye, savunma

Baykar'dan 2022'de 1.18 milyar dolarlık ihracat

16:41 02.01.2023
© AABaykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA
Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
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Baykar'ın Twitter hesabından şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Baykar, 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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