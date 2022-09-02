Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ın 'Hürkuş' uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın önceki gün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile gerçekleştirdiği uçuş gösterisinin kokpit görüntüleri yayınlandı.Bayraktar, dün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda kalkarak ilk kez gerçekleşen bir uçuş gösterisinde yer aldı. Gösteriye ilişkin kokpit görüntüleri ise bugün Bayraktar'ın ve Baykar Teknoloji'nin Twitter hesaplarından yayınlandı.Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçtuğun yerlere güneş doğacak... Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserleri AKINCI ve Hürkuş, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı, biri insansız, iki uçak ilk kez kolda kalkarak TEKNOFEST KARADENİZ'de uçuş gösterisi yaptı. Kokpitte teknoloji liderimiz Selçuk Bayraktar" değerlendirmesinde bulunuldu.Yapılan paylaşımlarda Bayraktar'ın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin bir video da yayımlandı. Videoda, Bayraktar'ın uçuş hazırlıkları ve uçuş sırasında kokpitten görüntülerine yer verildi.'AKINCI'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, milli uçağımız Hürkuş'ta'Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın kolunda Hürkuş ile uçarken TEKNOFEST alanına yaptığı selamlamada, şunları kaydetti:
TEKNOFEST Karadeniz'de, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2. pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş ve Akıncı ile Samsun semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın önceki gün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile gerçekleştirdiği uçuş gösterisinin kokpit görüntüleri yayınlandı.
Bayraktar, dün TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş eğitim uçağı ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda kalkarak ilk kez gerçekleşen bir uçuş gösterisinde yer aldı. Gösteriye ilişkin kokpit görüntüleri ise bugün Bayraktar'ın ve Baykar Teknoloji'nin Twitter hesaplarından yayınlandı.
Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçtuğun yerlere güneş doğacak... Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserleri AKINCI ve Hürkuş, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı, biri insansız, iki uçak ilk kez kolda kalkarak TEKNOFEST KARADENİZ'de uçuş gösterisi yaptı. Kokpitte teknoloji liderimiz Selçuk Bayraktar" değerlendirmesinde bulunuldu.
Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı, biri insansız, iki uçak ilk kez kolda kalkarak #TEKNOFESTKARADENİZ'de uçuş gösterisi yaptı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.
'AKINCI'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, milli uçağımız Hürkuş'ta'
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın kolunda Hürkuş ile uçarken TEKNOFEST alanına yaptığı selamlamada, şunları kaydetti:
"Büyük Taarruz'un 100. yılında, AKINCI'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, milli uçağımız Hürkuş'ta, milli mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye... Yaşasın tam bağımsız Türkiye..."