https://sputniknews.com.tr/20230102/50-liralik-yola-100-lira-istedi-kameraya-kaydedildigini-anlayinca-taksimetreyi-acti-1065295983.html

50 liralık yola 100 lira istedi, kameraya kaydedildiğini anlayınca taksimetreyi açtı

50 liralık yola 100 lira istedi, kameraya kaydedildiğini anlayınca taksimetreyi açtı

Beyoğlu'nda yolcu, gideceği yere 100 lira isteyen taksiciyi cep telefonu ile görüntülemeye başlayınca, şoför taksimetreyi açtı. Yolcunun kendisini kaydettiğini... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:49+0300

2023-01-02T14:49+0300

2023-01-02T14:49+0300

yaşam

taksi

taksici

taksimetre

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Yılbaşı gecesi Taksim'de bir süre dolaşan Metin Oktay Çoban ve arkadaşı, evlerine gitmek için Galata Kulesi Yüksek Kaldırım Caddesi'nden taksiye bindi. Çoban ve arkadaşı gidecekleri adresi şoföre söyledi. Taksi şoförü, yolculardan mesafe için 100 lira ücret isteyerek, kabul etmezlerse başka bir taksiye binmelerini söyledi. Yolcular gidecekleri adresi her zaman kullandıklarını ve taksi ücretinin 50 lira olduğunu söyledi. Taksicinin kendilerini götürmeyeceğini anlayan yolcular cep telefonu ile taksiciyi görüntülemeye başladı. Yolcuların, kendisini görüntülediklerini söylemesi üzerine taksi şoförü "iyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok o zaman' dedi. Yolcuların, aldıkları cep telefonu kaydında 'İstanbul'da taksilere cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı almadan binemediklerini' söyledikleri anlar da yer aldı.Bu anlardan sonra taksicinin yolcuları gidecekleri yere taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221225/kisa-mesafeye-gitmem-tartismasi-taksici-kacti-musteri-camlari-kirdi-1064993225.html

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taksi, taksici, taksimetre