https://sputniknews.com.tr/20221225/kisa-mesafeye-gitmem-tartismasi-taksici-kacti-musteri-camlari-kirdi-1064993225.html
'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
İstanbul'da kısa mesafeyi reddeden taksiciye sinirlenen müşteri, eline bijon anahtarı alarak aracın camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T13:06+0300
2022-12-25T13:06+0300
2022-12-25T13:26+0300
taksi
türkiye
kavga
cam
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İstanbul Esenyurt’ta dün saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/e-5-karayolunda-taksici-hava-almak-icin-cami-acan-kadina-saldirdi-1064169080.html
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taksi, kavga, cam
'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
13:06 25.12.2022 (güncellendi: 13:26 25.12.2022) Abone ol
İstanbul'da kısa mesafeyi reddeden taksiciye sinirlenen müşteri, eline bijon anahtarı alarak aracın camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta dün saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.
Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.
Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.