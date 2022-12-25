Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221225/kisa-mesafeye-gitmem-tartismasi-taksici-kacti-musteri-camlari-kirdi-1064993225.html
'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı
İstanbul'da kısa mesafeyi reddeden taksiciye sinirlenen müşteri, eline bijon anahtarı alarak aracın camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T13:06+0300
2022-12-25T13:26+0300
taksi
türkiye
kavga
cam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057090270_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_32a904d41a2da4ad7e130bb05f32ede9.jpg
İstanbul Esenyurt’ta dün saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/e-5-karayolunda-taksici-hava-almak-icin-cami-acan-kadina-saldirdi-1064169080.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057090270_149:0:797:486_1920x0_80_0_0_cea8ff6ed508d68a41d2c44cbab3e255.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taksi, kavga, cam
taksi, kavga, cam

'Kısa mesafeye gitmem' tartışması: Taksici kaçtı, müşteri camları kırdı

13:06 25.12.2022 (güncellendi: 13:26 25.12.2022)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da kısa mesafeyi reddeden taksiciye sinirlenen müşteri, eline bijon anahtarı alarak aracın camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta dün saat 14.00 sıralarında alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen müşteriler ile kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici arasında tartışma çıktı.
Taksici şiddetlenen kavgadan kaçmak için müşterilere biber gazı sıkıp araçtan indi.
Müşterilerden biri eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini, sonra aracın camlarını paramparça etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı belirtildi.
Taksici saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
YAŞAM
Taksici, hava almak için aracın camını açan kadın yolcuya saldırdı
5 Aralık, 14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала