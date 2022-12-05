https://sputniknews.com.tr/20221205/e-5-karayolunda-taksici-hava-almak-icin-cami-acan-kadina-saldirdi-1064169080.html
Taksici, hava almak için aracın camını açan kadın yolcuya saldırdı
Taksici, hava almak için aracın camını açan kadın yolcuya saldırdı
E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisinde takside seyir halinde olan Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, camı açtığı için kendisini uyaran taksicinin... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T14:02+0300
2022-12-05T14:02+0300
2022-12-05T14:02+0300
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E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte taksiye bindi. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.Camı açtı diye hakaret ettiği kadına saldırdıBunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.Avrupa Yakası’na geçmek istemeyince indirmek istemişÖte yandan genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Kağıthane’deki evine gitmek için Üsküdar’dan bindiği taksinin sürücüsüyle arasında sürücünün Avrupa Yakası’na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/taksici-desteyle-para-veren-alkollu-yolcuyu-polise-teslim-etti-biz-soyle-boyleyiz-ya-alsam-alirdim-1064010546.html
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Taksici, hava almak için aracın camını açan kadın yolcuya saldırdı
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E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisinde takside seyir halinde olan Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, camı açtığı için kendisini uyaran taksicinin önce hakaretlerine ardından da yumruklu saldırısına uğradı.
E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte taksiye bindi. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.
Camı açtı diye hakaret ettiği kadına saldırdı
Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Avrupa Yakası’na geçmek istemeyince indirmek istemiş
Öte yandan genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Kağıthane’deki evine gitmek için Üsküdar’dan bindiği taksinin sürücüsüyle arasında sürücünün Avrupa Yakası’na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.