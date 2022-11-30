https://sputniknews.com.tr/20221130/taksici-desteyle-para-veren-alkollu-yolcuyu-polise-teslim-etti-biz-soyle-boyleyiz-ya-alsam-alirdim-1064010546.html

Taksici desteyle para veren alkollü yolcuyu polise teslim etti: Biz şöyle böyleyiz ya, alsam alırdım

Taksici desteyle para veren alkollü yolcuyu polise teslim etti: Biz şöyle böyleyiz ya, alsam alırdım

Şişli'de bir taksiye binen alkolü fazla kaçırdığı iddia edilen yolcu, cebinden çıkardığı bir deste para içinden şoföre 200 lira verdi. Taksi şoförü, yol tarif... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T16:33+0300

2022-11-30T16:33+0300

2022-11-30T17:14+0300

taksi

türkiye

para

polis

esnaf

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İstanbul Şişli'de edinilen bilgiye göre taksici Korkut Aykut Akkoyunlu, Ebekızı sokaktan aracına bir yolcu oldu. Taksisine binen yolcunun sarhoş olduğunu fark eden Akkoyunlu, onu istediği yere götürmeye çalıştı. Ancak alkolün de etkisiyle kendinden zaman zaman geçen adam, cebinden bir deste para çıkararak şoföre 200 lira verdi. Bir anda ne yapacağını şaşıran Akkoyunlu, yolcusundan parasını cebine koymasını istedi.Akkoyunlu yanıt alamayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Akkoyunlu, adamın elinde bulunan yaklaşık 15 bin lira civarında parayı da alarak Şişli Fulya Polis Merkezi'ne gitti. Bu esnada yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydeden Aykut Akkoyunlu taksicilere yönelik eleştirilere de sitem etti. Öte yandan polis merkezine getirilen adam, kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.'Nerede oturduğunu, adını falan sorduk ama bir şeye cevap veremedi'Taksi şoförü Korkut Aykut Akkoyunlu, o anları anlattı:‘Eskiden olduğu gibi taksi esnafına güvenin’Taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturulduğunu dile getiren Akkoyunlu, "Ben bunu reklam olsun diye yapmadım. Son zamanlarda biliyorsunuz ki taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturuluyor. Ben bu videoyu çekmeseydim tam tersi bir durumla da karşılaşabilirdim. Zaten toplumda oluşturulmaya çalışılan algıdan dolayı işini hakkıyla yapmaya çalışan taksiciler olarak çok mağduruz. İçimizdeki çürük elmalardan yola çıkılarak genelleniyor durum ne yazık ki ve bu videoyla bunun önüne geçmeyi amaçladım. Eskiden olduğu gibi taksi esnafına güvenin. İçimizdeki çürük elmalar muhakkak ayıklanacaktır, devletimize de esnaf yetkililerimize de güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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