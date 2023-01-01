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https://sputniknews.com.tr/20230101/yeni-yilin-ilk-bebekleri-dunyaya-geldi-1065264593.html
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T12:16+0300
2023-01-01T12:16+0300
yaşam
türkiye
yeni yıl
sağlık bakanı
bebek
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan 4 aileyi de ziyaret ederek tebrik etti. Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.'Türkiye yüzyılının ilk bebeği'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu gece diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak her yıl, yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği, aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı, annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayeti yok. 2 bin 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüz yılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Buradan özellikle bu gece nöbet tutan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanede yatarak tedavi gören hastaları tek tek dolaşarak ziyaret etti. Yeni yıllarını da tebrik eden Koca, doktorlardan yatan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230101/izmirliler-2023e-gulsen-konseriyle-girdi-1065264312.html
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türkiye, yeni yıl, sağlık bakanı, bebek, fahrettin koca
türkiye, yeni yıl, sağlık bakanı, bebek, fahrettin koca

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

12:16 01.01.2023
© İHAYeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
© İHA
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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan 4 aileyi de ziyaret ederek tebrik etti. Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.

'Türkiye yüzyılının ilk bebeği'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu gece diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak her yıl, yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği, aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı, annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayeti yok. 2 bin 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüz yılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Buradan özellikle bu gece nöbet tutan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanede yatarak tedavi gören hastaları tek tek dolaşarak ziyaret etti. Yeni yıllarını da tebrik eden Koca, doktorlardan yatan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.
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